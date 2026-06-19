«Живем дальше»: Пугачева публично обратилась к Галкину*

Самой Алле Борисовне в апреле исполнилось 77 лет. Она старше мужа на 27 лет.

История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина* началась еще в 2001 году — тогда между артистами сразу возникла взаимная симпатия.

Пара официально оформила отношения в 2011 году. А спустя два года, в 2013‑м, у пары родились близнецы — Гарри и Елизавета.

В 2017 году Максим Галкин* и Алла Пугачева обвенчались. Красивая церемония состоялась в Михаило-Архангельском храме в подмосковном селе Бушарино.

Весной 2022 года Пугачева и Галкин* вместе с детьми покинули Россию. Сначала семья переехала в Израиль. Однако из‑за неспокойной обстановки в этой стране пара в 2023 году приняла решение сменить место жительства и перебралась на Кипр. Там супруги приобрели роскошный особняк, где сейчас и проживают.

Сегодня Алла Пугачева и Максим Галкин* продолжают строить жизнь вдали от родины, сосредоточившись на семье и новых возможностях. Их союз, проверенный временем и испытаниями, остается одним из самых ярких и обсуждаемых в российском шоу‑бизнесе.

*Включен в реестр иностранных агентов