Жители Молдавии разругались из-за Максима Галкина: «Мы живем в грязи»

Шоумен Максим Галкин*. Фото: КП/Борис Кудрявов

В молдавском городе Фалешты разгорелся скандал вокруг предстоящего выступления юмориста Максима Галкина*, признанного в России иностранным агентом. Концерт запланирован на 22 мая на центральной площади города, где проживают около 15 тысяч человек.

Мероприятие организовал депутат парламента Молдавии Ренато Усатый, уроженец Фалешт. Политик баллотировался на пост президента Молдавии в 2020 и 2024 годах. Сумма гонорара артиста официально не раскрывается, но, по данным местных СМИ, она может достигать нескольких сотен тысяч евро.

Жители города выразили недовольство в социальных сетях. Горожан возмутило, что потраченные на приглашение артиста средства можно было бы направить на решение насущных проблем.

«Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро», «Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблема за проблемой. Власти правда считают, что мы мечтаем плясать под Галкина?» — писали пользователи.

Некоторые также предположили, что Галкин*, покинувший Россию, испытывает финансовые трудности, раз принимает подобные предложения.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что поездка Галкина* в Молдавию связана не столько с деньгами, сколько с попыткой сохранить популярность и расширить связи.

«Мне кажется, Галкин зарабатывает на всевозможных событиях, сейчас пытается привлечь разные связи и знакомства в государствах. Сейчас это Молдавия, возможно, будет и Болгария. Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — заявил Рудченко.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева покинули Россию весной 2022 года. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес юмориста в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Семья проживает на Кипре, где у Пугачевой есть собственное жилье.

В последнее время Галкин активно гастролирует за рубежом, выступая в разных странах. По данным СМИ, гонорар артиста за часовое выступление может достигать 100 тысяч евро. В Молдавии это не первый визит юмориста — ранее он уже выступал в городе Бельцы по приглашению того же Ренато Усатого.

*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

