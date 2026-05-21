Жители Молдавии разругались из-за Максима Галкина: «Мы живем в грязи»

Мероприятие организовал депутат парламента Молдавии Ренато Усатый, уроженец Фалешт. Политик баллотировался на пост президента Молдавии в 2020 и 2024 годах. Сумма гонорара артиста официально не раскрывается, но, по данным местных СМИ, она может достигать нескольких сотен тысяч евро.

Жители города выразили недовольство в социальных сетях. Горожан возмутило, что потраченные на приглашение артиста средства можно было бы направить на решение насущных проблем.

«Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро», «Мы живем в грязи, нищете, ямы на дорогах, проблема за проблемой. Власти правда считают, что мы мечтаем плясать под Галкина?» — писали пользователи.

Некоторые также предположили, что Галкин*, покинувший Россию, испытывает финансовые трудности, раз принимает подобные предложения.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что поездка Галкина* в Молдавию связана не столько с деньгами, сколько с попыткой сохранить популярность и расширить связи.

«Мне кажется, Галкин зарабатывает на всевозможных событиях, сейчас пытается привлечь разные связи и знакомства в государствах. Сейчас это Молдавия, возможно, будет и Болгария. Юморист согласился провести концерт точно не потому, что у него мало денег и он соглашается на любые выступления. Скорее всего, используется административный ресурс, то есть знакомства, чтобы продолжать выступать и оставаться на плаву», — заявил Рудченко.

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева покинули Россию весной 2022 года. В сентябре 2022 года Минюст РФ внес юмориста в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Семья проживает на Кипре, где у Пугачевой есть собственное жилье.

В последнее время Галкин активно гастролирует за рубежом, выступая в разных странах. По данным СМИ, гонорар артиста за часовое выступление может достигать 100 тысяч евро. В Молдавии это не первый визит юмориста — ранее он уже выступал в городе Бельцы по приглашению того же Ренато Усатого.

*Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.