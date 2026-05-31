Жидковский – о личной жизни Долиной: «Кому вы нужны со своим характером?»

На днях певица в одном из интервью призналась, что ее сердце занято. 70-летняя Долина, не раз заявлявшая ранее, что больше не хочет выходить замуж после трех браков, неожиданно поделилась радостной новостью.

«Я влюблена, у меня есть личная жизнь», — заявила она.

Судя по всему, исполнительница хита «Погода в доме» действительно находится в прекрасном расположении духа. Накануне она впервые вышла в свет после сложной операции на позвоночнике, которую перенесла из-за профессиональных нагрузок в мюзикле. Певица призналась, что чувствует себя хорошо и полна сил.

В комментариях под постом о личной жизни Долиной резко высказался блогер Алексей Жидковский. Он не постеснялся в выражениях, буквально «напихав за воротник» артистке.

«Лариса Александровна, пожалейте мужика. Кому вы нужны со своим характером?» — написал Жидковский.

Поклонники разделились. Одни поддержали блогера, вспомнив скандальный характер певицы, ее громкие конфликты с коллегами и Валей Карнавал, а также квартирный скандал, из-за которого часть аудитории была потеряна.

Другие встали на защиту артистки, заявив, что оскорбления в адрес народной артистки недопустимы. Кто именно является избранником Долиной, певица пока не раскрывает.

Напомним, в апреле 2026 года Долина с помпой заявила, что абсолютно счастлива и не нуждается в муже. Она трижды была замужем, но после расставания с бас-гитаристом Ильей Спицыным в 2018 году (который, как выяснилось, жил на две семьи) предпочла свободу.

Накануне певица пережила серьезные потрясения: громкий скандал с продажей квартиры в Хамовниках мошенникам, после которого она потеряла часть аудитории из-за длительного молчания, и операцию на позвоночнике.

Однако, судя по последним заявлениям, в личной жизни у Долиной наступила светлая полоса, несмотря на то что многие интернет-пользователи по-прежнему относятся к ней крайне критически.