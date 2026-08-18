«Жертва схемы Долиной» умерла в Москве после поджога квартиры

В Москве скончалась 68‑летняя Наталья — женщина, которая подожгла квартиру, а в результате загорелась сама. Трагедия стала следствием острого конфликта вокруг права собственности на жилье, связанного с так называемой «схемой Долиной». Саму женщину называли «жертвой схемой Долиной».

По данным СМИ, квартира была продана, и новая собственница потребовала от Натальи освободить помещение. Когда к квартире прибыли приставы вместе с хозяйкой, пенсионерка попросила дать ей время на сбор вещей. Однако вместо этого женщина облила стены горючей жидкостью и подожгла их. Огонь стремительно распространился и перекинулся на саму Наталью.

В результате пожара у женщины оказались серьезно обожжены спина, обе руки, волосистая часть головы, живот и паховая область. Несмотря на тяжелые травмы, некоторое время она оставалась в сознании. После осмотра пенсионерку экстренно госпитализировали в больницу имени Склифосовского, но спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что москвичка подожгла квартиру, потому что не желала выселяться по «схеме Долиной». Новая собственница жилья приобрела квартиру еще четыре года назад. Но прежняя хозяйка не освобождала квадратные метры, а в итоге еще подожгла их.

Эта история обнажает крайне болезненную проблему — уязвимость пожилых людей в имущественных спорах и риски, с которыми сталкиваются граждане при сомнительных сделках с недвижимостью.

По материалам Baza