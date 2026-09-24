Жерар Депардье попал под следствие во Франции

На этот раз из-за налоговой схемы с собственной винодельней во Франции. Актер переоформил почти всю свою компанию, связанную с замком Шато де Тинье в Анжу, на бельгийский холдинг HOLDING 2712, созданный им после переезда в Бельгию.

По данным французской финансовой прокуратуры, такая структура могла позволить ему сэкономить около 550 тысяч евро налогов на состояние за 2015–2017 годы.

Сам замок Шато де Тинье Депардье приобрел еще в 1989 году. После переезда в Бельгию в 2012–2013 годах он создал компанию HOLDING 2712, названную в честь его дня рождения — 27 декабря.

В 2014 году актер передал этому бельгийскому холдингу доли девяти своих французских компаний общей стоимостью около 12,3 миллиона евро. К июлю 2026 года бельгийская структура контролировала уже 79 из 80 долей винодельни, то есть 98,75%.

При этом сами виноградники площадью около 85 гектаров остались во владении французских компаний, связанных с Депардье. Именно такая схема, по мнению следствия, позволила актеру сократить выплаты по французскому налогу на состояние.

Французская финансовая прокуратура начала проверку еще в феврале 2024 года. Следствие изучает, мог ли Депардье после переезда формально считаться налоговым резидентом Бельгии, продолжая фактически жить и вести основные дела во Франции.

В феврале 2025 года в Париже, департаменте Мэн-и-Луара и в Бельгии прошли обыски, в том числе в самом замке Шато де Тинье. Адвокат актера заявил, что налоговые органы «уже много лет пытаются выяснить все обстоятельства — безуспешно, и теперь они пытаются добиться этого посредством уголовного преследования».

История с винодельней — продолжение давнего конфликта Депардье с французскими налогами. В 2012 году он покинул Францию после того, как власти ввели 75-процентный налог на доходы сверх миллиона евро в год.

Актер перебрался в бельгийский городок Нешен, а в январе 2013 года получил российское гражданство — указ подписал Владимир Путин. Сам Депардье объяснял переезд не только налогами, но и «отвращением» к французским СМИ, которые «нападают на успешных и инициативных людей».

Параллельно у актера есть и другие проблемы с законом: в 2025 году его признали виновным в сексуальных домогательствах к участницам съемочной группы и приговорили к 18 месяцам условно.