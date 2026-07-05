Женя Ершов о Мариам Тилляевой: «Избалованная, истеричная, лицемерная»

В соцсетях он признался, что всегда относился к ней нормально и продолжает так относиться до сих пор.

«Да, если честно, нормально относился да и щас отношусь. Марьям такая, какая она есть. Да, избалованная, истеричная, лицемерная, но она такая, какая она есть, и в этом она прекрасна», — написал Ершов.

Его слова вызвали неоднозначную реакцию среди подписчиков. Одни поддержали блогера за честность и принятие людей такими, какие они есть.

Другие посчитали, что он слишком мягко характеризует поведение Тилляевой, которая не раз становилась участницей конфликтов на проекте.

Напомним, Мариам Тилляева и Арно Косян были одними из самых обсуждаемых участников второго сезона «Ставки на любовь». Пара покинула шоу в одном из выпусков, но успела запомниться зрителям своей эмоциональностью и провокационным поведением. Сама Мариам не раз признавалась, что ее не принимают другие участники, однако ее это не останавливало.

После выхода из проекта она активно давала интервью, где называла себя «самой честной» и обвиняла других в лицемерии. По словам Тилляевой, она хотела выиграть деньги на свадьбу и доказать всем, что они с Арно — настоящая пара.

Женя Ершов — также участник «Ставки на любовь». Его отношения с другими игроками складывались непросто, но он сохранял нейтралитет в большинстве конфликтов. В одном из выпусков он участвовал в напряженном разговоре с Анной Хилькевич и Мариам Тилляевой, но публично не поддерживал ни одну из сторон.

В последнее время Ершов активно ведет соцсети, где комментирует происходящее в шоу и общается с поклонниками. Его откровенное признание о Мариам стало неожиданностью для многих — ранее он не высказывался о ней столь тепло.