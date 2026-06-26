«Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет»: Семенович дала наставления дамам-трудоголикам

Певица и актриса Анна Семенович в откровенном разговоре затронула важную тему — как женщине выстроить гармоничные отношения с работой и не потерять себя в бесконечной гонке за достижениями. Артистка уверена: финансовая самостоятельность важна, но она не должна разрушать семейное счастье и лишать женщину сил.

В шоу «12 вопросов» Семенович высказалась о том, что женщины не должны целиком полагаться на мужчин и обязаны уметь обеспечивать свои базовые потребности. При этом, по ее мнению, профессиональная реализация ни в коем случае не должна идти в ущерб близким.

Рассуждая о чрезмерной погруженности в работу, Анна Семенович подчеркнула, что женщина, которая «запахивается на работе», по сути, не ценит себя.

«Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придет домой с выпяченным языком… Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью», — отметила Семенович со знанием дела.

При этом певица добавила, что женщине не стоит взваливать на себя весь бытовой груз: вполне допустимо воспользоваться помощью домработницы. Главное — сохранять возможность приходить домой и с радостью проводить время с мужем и детьми. Певица настаивает: критически важно уметь четко очерчивать рабочие границы и обязательно выделять время на себя — это залог внутренней гармонии и уверенности.

Кроме того, Анна обратила внимание на вопрос распределения домашних обязанностей: если женщина зарабатывает наравне с партнером, мужчина должен участвовать в быту на равных.

48-летняя Семенович уже несколько лет состоит в отношениях с Денисом Шреером. Пара живет вместе, но до сих пор не оформила отношения в ЗАГСе. Анна Семенович ранее заявляла, что спокойно относится к этому обстоятельству и не торопит своего избранника с вступлением в брак.