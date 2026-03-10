"Женщина права и вот это вот все": Яна Чурикова сделала признание

8 Марта глазами Яны Чуриковой. Для телеведущей это праздник с советскими корнями и теплотой семейных встреч. Как восьмой день марта провела Яна Чурикова.

Не просто день в календаре

Первое марта – не просто календарная дата, но и повод для многих женщин почувствовать себя особенными, окруженными вниманием и заботой. Для известной телеведущей Яны Чуриковой этот день имеет особое значение, тесно связанное с детскими воспоминаниями и глубокой семейной традицией.

"Для меня как для советского ребенка 8 марта – это праздник, идущий корнями с тех времен. Такой настоящий Международный женский день: все по-серьезному, женщина права и вот это вот все. Но я этот праздник люблю", – поделилась Яна Чурикова с MK.RU своими теплыми чувствами к этому дню.

Именно в этих словах кроется уникальность восприятия 8 Марта Яной. Она видит в нем не просто день цветов и подарков, а символ уважения и признания женской роли, заложенный еще в советскую эпоху. Это ощущение "серьезности", когда права и значимость женщины подчеркиваются особо, перекликается с ностальгией по тем временам, когда праздник имел более глубокий идеологический подтекст, но при этом оставался искренним выражением заботы.

Семейный день для Яны Чуриковой

Однако, как признается Яна, ее любовь к 8 Марта не ограничивается лишь ностальгией. Главным в этот день для нее становится семья и возможность укрепить семейные узы.

"8 марта я прилетаю домой, мы забираем букеты и едем по нашим бабушкам поздравлять их", – рассказала телеведущая о своей праздничной традиции.

Этот маршрут – символ заботы и внимания к старшему поколению, к тем, кто заложил основу семейного благополучия. В бешеном ритме современной жизни, когда время часто становится дефицитом, Яна Чурикова подчеркивает важность таких моментов.

"Я считаю, что никогда нельзя упускать повод увидеть своих близких лишний раз и сказать своим девчонкам в семье, что они самые любимые", – утверждает она.

Это простое, но глубокое послание становится ключевым смыслом ее празднования 8 Марта: день, когда нужно не только принимать, но и дарить любовь, признание и тепло самым дорогим людям.

Таким образом, 8 Марта для Яны Чуриковой – это многогранный праздник. Это дань прошлому, уважение к советским традициям, но, прежде всего, это яркое напоминание о ценности семьи, о необходимости уделять внимание близким и говорить им о своей любви. Такой подход к празднику делает его по-настоящему особенным и значимым, наполняя его глубоким личным смыслом.

У Яны Чуриковой есть дочь Таисия. Девушке 16 лет. Официально Яна Чурикова не замужем. Но достоверно известно, что сердце телеведущей несвободно.

Сейчас Яна Чурикова ведет новый сезон шоу "Голос" на Первом канале. Недавно она получила травму во время съемок.

А вы как отпраздновали 8 марта? Делитесь в комментариях.