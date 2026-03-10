"Женщина права и вот это вот все": Яна Чурикова сделала признание
Яна Чурикова. Фото: Алексей Булатов / КП
Телеведущая Яна Чурикова рассказала, как отмечает 8 марта.
8 Марта глазами Яны Чуриковой. Для телеведущей это праздник с советскими корнями и теплотой семейных встреч. Как восьмой день марта провела Яна Чурикова.
Не просто день в календаре
Первое марта – не просто календарная дата, но и повод для многих женщин почувствовать себя особенными, окруженными вниманием и заботой. Для известной телеведущей Яны Чуриковой этот день имеет особое значение, тесно связанное с детскими воспоминаниями и глубокой семейной традицией.
"Для меня как для советского ребенка 8 марта – это праздник, идущий корнями с тех времен. Такой настоящий Международный женский день: все по-серьезному, женщина права и вот это вот все. Но я этот праздник люблю", – поделилась Яна Чурикова с MK.RU своими теплыми чувствами к этому дню.
Именно в этих словах кроется уникальность восприятия 8 Марта Яной. Она видит в нем не просто день цветов и подарков, а символ уважения и признания женской роли, заложенный еще в советскую эпоху. Это ощущение "серьезности", когда права и значимость женщины подчеркиваются особо, перекликается с ностальгией по тем временам, когда праздник имел более глубокий идеологический подтекст, но при этом оставался искренним выражением заботы.
Семейный день для Яны Чуриковой
Однако, как признается Яна, ее любовь к 8 Марта не ограничивается лишь ностальгией. Главным в этот день для нее становится семья и возможность укрепить семейные узы.
"8 марта я прилетаю домой, мы забираем букеты и едем по нашим бабушкам поздравлять их", – рассказала телеведущая о своей праздничной традиции.
Этот маршрут – символ заботы и внимания к старшему поколению, к тем, кто заложил основу семейного благополучия. В бешеном ритме современной жизни, когда время часто становится дефицитом, Яна Чурикова подчеркивает важность таких моментов.
"Я считаю, что никогда нельзя упускать повод увидеть своих близких лишний раз и сказать своим девчонкам в семье, что они самые любимые", – утверждает она.
Это простое, но глубокое послание становится ключевым смыслом ее празднования 8 Марта: день, когда нужно не только принимать, но и дарить любовь, признание и тепло самым дорогим людям.
Таким образом, 8 Марта для Яны Чуриковой – это многогранный праздник. Это дань прошлому, уважение к советским традициям, но, прежде всего, это яркое напоминание о ценности семьи, о необходимости уделять внимание близким и говорить им о своей любви. Такой подход к празднику делает его по-настоящему особенным и значимым, наполняя его глубоким личным смыслом.
У Яны Чуриковой есть дочь Таисия. Девушке 16 лет. Официально Яна Чурикова не замужем. Но достоверно известно, что сердце телеведущей несвободно.