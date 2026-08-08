Жених Лерчек отреагировал на сообщения о ее смерти: что он сказал

Валерия Чекалина, известная широкой публике как Лерчек, уже пять месяцев ведет тяжелую борьбу с раком желудка четвертой стадии — болезнь дала метастазы в костях, легких и позвоночнике. Сейчас блогер, участница реалити‑шоу «Звезды в джунглях», проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Недавно она завершила девятый, финальный курс химиотерапии. Впереди — таргетная терапия: Валерии предстоит приезжать на процедуры раз в две недели.
В Сети поклонники активно поддерживают Лерчек: в комментариях к ее публикациям — сотни слов ободрения и добрых пожеланий. Однако на фоне искреннего сочувствия особенно цинично выглядят действия некоторых пабликов в Сети. О вопиющем случае рассказал жених Валерии — Луис Сквиччиарини. Он опубликовал в личном блоге скриншот публикации, в которой распространялись ложные сведения о смерти Чекалиной.
«Только что пришли печальные известия... Лерчек не справилась... Слишком много времени упущено... 4 детей остались без матери», — сообщили некие ресурсы в Сети под фото Лерчек.
Хореограф резко осудил подобные манипуляции и обратился к поклонникам с призывом не поддаваться на провокации.
«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — заявил Луис.
Он попросил блогеров активно жаловаться на ресурсы, распространяющие ложную информацию, чтобы их оперативно блокировали.
Луис показал скрин распространяемого сообщения. Фото: соцсети
Параллельно с борьбой за здоровье Валерия сталкивается и с тяжелыми юридическими последствиями. В конце июля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о выводе более 250 миллионов рублей из России в ОАЭ. Кроме того, ей на три года запретили администрирование сайтов.
На вынесенный приговор отреагировал Луис Сквиччиарини: танцор поблагодарил правосудие за то, что Валерия остается рядом с ним и детьми. Сейчас для семьи главное — продолжать лечение и беречь силы, а поддержка близких и поклонников становится для Лерчек важным ресурсом в этой непростой борьбе.
Давайте пожелаем Лерчек выздоровления! Оставляйте свои пожелания в комментариях!