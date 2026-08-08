Жених Лерчек отреагировал на сообщения о ее смерти: что он сказал

Валерия Чекалина, известная широкой публике как Лерчек, уже пять месяцев ведет тяжелую борьбу с раком желудка четвертой стадии — болезнь дала метастазы в костях, легких и позвоночнике. Сейчас блогер, участница реалити‑шоу «Звезды в джунглях», проходит лечение в онкоцентре имени Блохина. Недавно она завершила девятый, финальный курс химиотерапии. Впереди — таргетная терапия: Валерии предстоит приезжать на процедуры раз в две недели.

В Сети поклонники активно поддерживают Лерчек: в комментариях к ее публикациям — сотни слов ободрения и добрых пожеланий. Однако на фоне искреннего сочувствия особенно цинично выглядят действия некоторых пабликов в Сети. О вопиющем случае рассказал жених Валерии — Луис Сквиччиарини. Он опубликовал в личном блоге скриншот публикации, в которой распространялись ложные сведения о смерти Чекалиной.

«Только что пришли печальные известия... Лерчек не справилась... Слишком много времени упущено... 4 детей остались без матери», — сообщили некие ресурсы в Сети под фото Лерчек.

Хореограф резко осудил подобные манипуляции и обратился к поклонникам с призывом не поддаваться на провокации.

«Это фейк! Я в шоке, что такие люди используют здоровье Леры, чтобы получить внимание», — заявил Луис.

Он попросил блогеров активно жаловаться на ресурсы, распространяющие ложную информацию, чтобы их оперативно блокировали.