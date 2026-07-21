Жена умершего в 37 лет фитнес-блогера Иванова рассказала, что он перенес три инфаркта

Вадим Иванов, известный в фитнес‑среде под псевдонимом Do4а, скончался из‑за острой сердечной недостаточности. Мужчина находился в ожидании операции по трансплантации сердца, однако недуг оказался сильнее — шанс на спасение так и не представился.

Новость о кончине блогера появилась 21 июля. О тяжелом пути Вадима в борьбе с болезнью рассказала его жена Анна: последние годы супруг отчаянно сражался с серьезными кардиологическими проблемами.

Как отметила супруга, на долю мужчины выпало три перенесенных инфаркта. Первый удар случился еще в 2017 году, после чего самочувствие Вадима неуклонно ухудшалось, несмотря на старания медиков.

«За свою жизнь Вадим перенес три инфаркта — первый случился еще в 2017 году. С каждым годом состояние сердца, естественно, становилось все тяжелее. Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось», — поделилась Анна Иванова.

Проект Do4а, созданный Ивановым, занял заметное место в российском фитнес‑пространстве и стал популярной площадкой для энтузиастов бодибилдинга и силовых дисциплин. На протяжении длительного времени блогер делился с аудиторией нюансами тренировочного процесса, секретами наращивания мускулатуры и спецификой спортивной подготовки.