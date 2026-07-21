Жена умершего в 37 лет фитнес-блогера Иванова рассказала, что он перенес три инфаркта

Вадим Иванов, известный в фитнес‑среде под псевдонимом Do4а, скончался из‑за острой сердечной недостаточности. Мужчина находился в ожидании операции по трансплантации сердца, однако недуг оказался сильнее — шанс на спасение так и не представился.
Новость о кончине блогера появилась 21 июля. О тяжелом пути Вадима в борьбе с болезнью рассказала его жена Анна: последние годы супруг отчаянно сражался с серьезными кардиологическими проблемами.
Как отметила супруга, на долю мужчины выпало три перенесенных инфаркта. Первый удар случился еще в 2017 году, после чего самочувствие Вадима неуклонно ухудшалось, несмотря на старания медиков.
«За свою жизнь Вадим перенес три инфаркта — первый случился еще в 2017 году. С каждым годом состояние сердца, естественно, становилось все тяжелее. Несмотря на все усилия врачей, установку стентов, кардиостимулятора, принципиального улучшения добиться не удавалось», — поделилась Анна Иванова.
Проект Do4а, созданный Ивановым, занял заметное место в российском фитнес‑пространстве и стал популярной площадкой для энтузиастов бодибилдинга и силовых дисциплин. На протяжении длительного времени блогер делился с аудиторией нюансами тренировочного процесса, секретами наращивания мускулатуры и спецификой спортивной подготовки.
Вадим Иванов готовился к пересадке сердца. Фото: соцсети
Среди поклонников и знакомых распространено мнение, что колоссальные физические нагрузки, которые испытывал Вадим Иванов, могли стать одной из причин критического сбоя в работе сердца.
При этом Вадим не стремился приукрашивать реальность: в своих публикациях он честно освещал теневые стороны индустрии, в том числе затрагивал тему применения анаболических стероидов и рисков, сопряженных с их употреблением.
Карьера блогера была связана и с тяжелыми телесными повреждениями. Так, в прошлом стало известно о серьезной травме — переломе шеи, который Иванов получил, когда пытался сбросить штангу массой 204 килограмма. Даже столкнувшись с такими угрожающими здоровью испытаниями, Вадим не оставлял спорт и продолжал развивать собственный проект.
Уход 37‑летнего спортсмена и блогера стал настоящим потрясением для его многочисленной аудитории. Прощание с Вадимом Ивановым пройдет в Санкт‑Петербурге в среду, 21 июля.
По материалам «Регнум», «Газета.ru».