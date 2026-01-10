Жена участника шоу 'Голос' Забродского обратилась к поклонникам перед прощанием с ним: "Приносите только живые цветы"

Выступление в 'Голосе'

Андрей Забродский стал широко известен широкой аудитории в 2021 году, когда его талант раскрылся на сцене шоу 'Голос 60+'. На этапе слепых прослушиваний он покорил наставников исполнением композиции 'Ты или я' легендарной группы 'Машина времени'. Его выступление произвело сильное впечатление, и он получил приглашение присоединиться к команде Олега Газманова.

Во время проекта Андрей Забродский щедро делился с зрителями интересными фактами своей биографии. Его жизненный путь был весьма разнообразен: он успел поработать разнорабочим, посвятить себя гражданской авиации в качестве летчика, командира корабля, а также занимал должность начальника транспортного цеха.

К моменту своего участия в телешоу, Андрей Забродский находился на пенсии уже более двадцати лет, но его страсть к музыке и желание выступать не угасли.

"Первую часть жизни я был летчиком, пилотом гражданской авиации, командиром корабля. Ушел на пенсию больше 20 лет назад. Занимался перегоном машин из Владивостока в Новосибирск, тогда приобрел еще одну профессию – главного механика. Вы сегодня услышали начальника транспортного цеха", – рассказывал он о своем богатом опыте, подчеркивая многогранность своей личности.

Талант Андрея Забродского привлек внимание не только его наставника, но и других членов жюри. Валерий Леонтьев и Стас Намин, также как и Олег Газманов, нажали на красные кнопки, выражая свое восхищение его вокальными данными. Яркое выступление сибиряка не осталось без внимания и Лаймы Вайкуле.

Уход Андрея Забродского – это большая потеря для его близких, друзей и всех, кто ценил его творчество и жизнелюбие. Его запомнят как человека с богатой биографией и ярким музыкальным талантом, который смог покорить сердца зрителей в зрелом возрасте.