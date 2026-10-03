Жена Стаса Михайлова передумала разводиться с ним

Громкое заявление Инны Михайловой о расставании с мужем когда-то взбудоражило поклонников пары. При этом ни Инна, ни Стас Михайлов не спешили делиться подробностями и комментировать ситуацию — пара словно взяла паузу, чтобы разобраться в чувствах вдали от любопытных взглядов.

Пока публика гадала, что же произошло в семье, Стас продолжал заниматься творчеством и не реагировал на настойчивые вопросы журналистов. Казалось, артист решил, что самое важное сейчас — сохранить достоинство и не выносить личное на всеобщее обозрение.

А недавно появилась деталь, которая заставила фанатов вздохнуть с облегчением. Под одной из последних публикаций Стаса Инна оставила комментарий — всего лишь эмодзи в виде сердца, но не разбитого, а целого. Для внимательных подписчиков этот маленький знак стал почти признанием: буря улеглась, а отношения супругов, похоже, снова теплеют.

Судя по всему, громкие слова остались в прошлом, а вместо финальной точки в истории пары появилась многоточие — и, судя по всему, с хорошим продолжением.

Но стоит отметить в серьезность заявление Инны Михайловой мало кто поверил. Люди, знакомые с шоу-бизнесом, прямо говорили, что слова Инны о разрыве с мужем — это попытка обратить внимание публики на Стаса Михайлова, чтобы билеты на его концерты продавались лучше.

Похоже, что интерес к творчеству певца за последнее время несколько угас. И его пришлось разжигать вот таким нехитрым, но давно проверенным способом.