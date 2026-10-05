Жена Стаса Михайлова намекнула, что певец изменил ей с подругой

На этот раз супруга певца Стаса Михайлова Инна разместила видео, которые подписчики восприняли как намек на возможную измену Стаса Михайлова с ее подругой.

Инна сделала репост песни Елены Ваенги, посвященной неверной подруге, разрушившей семейные отношения. Кроме того, она поделилась видео, в котором девушка рассказывает о предательстве и переживаниях, которые предпочитает скрывать от матери, чтобы не причинять ей боль.

Напомним, что о расставании с певцом Инна Михайлова объявила 21 сентября, в день рождения младшего ребенка. Она заявила, что больше не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду артиста, и назвала его «человеком-фейком».

Тогда же она опровергла слухи о его измене с новой помощницей Еленой Давидович, написав: «Измен не было!!!».

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил разрыв, заявив, что «отношения изжили себя».

Супруги были вместе 20 лет, из них 10 — в официальном браке. У них две общие дочери — Иванна и Мария .