Жена Спивакова опровергла слухи об инсульте у маэстро

Сати Спивакова в беседе с РИА Новости заявила, что у ее супруга нет инсульта, и даже подозрений на него не было. Она уточнила, что у Владимира Спивакова есть небольшая проблема со здоровьем, но врачи считают, что она легко решается.

Ранее в пятницу митрополит Иларион сообщил, что 80-летний музыкант госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение не подтвердилось, но артист остается в больнице.

Владимир Спиваков — выдающийся скрипач и дирижер, народный артист СССР. Он является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России, а также президентом Московского международного Дома музыки.

В 2025 году ему присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Маэстро известен как основатель камерного оркестра «Виртуозы Москвы», с которым он объездил весь мир. В его дискографии более 50 CD, а многие записи удостоены престижных премий.

Владимир Спиваков родился в 1944 году в Уфе, где его семья находилась в эвакуации в годы войны. Его жена Сати Спивакова — актриса, телеведущая и журналистка, известная по программам на телеканале «Культура». У пары четыре дочери