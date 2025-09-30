Жена Смолова о семейном бюджете: "Когда у тебя есть свои деньги, их никто не отберет"

Жена Федора Смолова проявила себя как самая нетипичная жена футболиста. Карина Истомина дала понять, что она не берет деньги у своего возлюбленного. И объяснила, почему ей комфортно полагаться на себя и жить на собственные средства.

Жена Смолова не берет у него деньги

Карина дала интервью Лауре Джугелии, поделившись тем, как она живет с экс-звездой сборной России по футболу. Оказалось, что Истомина не требует от мужа финансовой помощи. И старается справляться сама.

У них раздельный бюджет. Также пара оформила брачный контакт. Если Федор и Карина разойдутся, то каждый останется при своем. Делить имущество им не придется.

"У нас разный бюджет. Я не пользуюсь его карточкой. Я могу, конечно, попросить, но просто это странно, это лишает какой-то своей безопасности. Когда у тебя есть свои карточки, на которых лежат деньги, ты знаешь, что никто эти карточки не отберет. Это такая профилактика безопасности семьи, я считаю", — подметила Карина в интервью для проекта Fametime TV.

Почему жена Смолова поддержала идею раздельного бюджета

Истомина дала понять, что прекрасно понимает, что Федор свои деньги заработал сам. Он много трудился, вкалывал и делал все, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность. И когда Карина выходила замуж, она делала это по любви.

Даже в тот момент, когда пара начала планировать ребенка, Истомина допускала мысль, что у них с футболистом что-то может не сложиться. "Я не дура, я знаю, что, если ты беременеешь после трех месяцев знакомства, то это все равно какие-то риски", — уточнила Карина.

Поэтому жена Смолова никогда не ждала, что тот будет обеспечивать ее деньгами. В материальном плане возлюбленная футболиста старается рассчитывать только на себя.

Ранее в СМИ бурно обсуждали драку с участием Смолова. Футболист был замешен в потасовке в одном из столичных кафе. Спортсмен ударил одного из мужчин по лицу. А затем якобы Федор подвергся шантажу. С него требовали около 3 млн рублей.

