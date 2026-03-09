Жена Саши Задойнова из "Дома-2" напугала фанатов опухшим лицом и синяками под глазами

Жена экс - звезды "Дома-2" Александра Задойнова Ксения решилась на косметические процедуры. Их результаты она продемонстрировала в соцсетях.
Ксения Задойнова хочет выглядеть на 25 лет
Ксения Задойнова, также известная по проекту "Дом-2", откровенно рассказала аудитории, зачем ей понадобились операции по омоложению лица — подтяжка и блефаропластика. В 42 года она внутренне ощущает себя 25-летней и хочет, чтобы зеркало отражало именно этот возраст.
Поделившись с поклонниками ироничным видеоотчетом, Ксения предстала с забинтованной головой, в синяках и с заплывшими глазами. А чтобы картина была полной, блогерша надела смешной парик и нанесла неаккуратный макияж с алыми губами.
И судя по описанию под видео, блогерша абсолютно довольна результатами операции и своим отражением в зеркале.
"Не вижу повода грустить. Ведь я с каждым днем все краше", — прокомментировала она.
Ксения Задойнова после подтяжки. Фото: соцсети
С кем подписчики сравнивают Ксению Задойнову
Многие подписчики поддержали преображение Ксении, считая, что сегодня важно ценить себя и позволять себе такие изменения: "Отлично выглядит, будет здорово"; "Умница, настоящая сильная женщина. Восхищаюсь"; "Вы прекрасны. Желаем скорейшего восстановления".
Наиболее внимательные заметили разительное сходство с бывшей женой Задойнова — Элиной Камирен и даже с ее матерью: "Как две капли воды похожа на Элину"; "Очень напоминает Камирен"; "Точная копия матери Элины"; "Мне тоже сразу это бросилось в глаза".
А вам нравится Ксения Задойнова? Делитесь в комментариях!