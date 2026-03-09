Жена Саши Задойнова из "Дома-2" напугала фанатов опухшим лицом и синяками под глазами

Жена экс - звезды "Дома-2" Александра Задойнова Ксения решилась на косметические процедуры. Их результаты она продемонстрировала в соцсетях.

Ксения Задойнова хочет выглядеть на 25 лет

Ксения Задойнова, также известная по проекту "Дом-2", откровенно рассказала аудитории, зачем ей понадобились операции по омоложению лица — подтяжка и блефаропластика. В 42 года она внутренне ощущает себя 25-летней и хочет, чтобы зеркало отражало именно этот возраст.

Поделившись с поклонниками ироничным видеоотчетом, Ксения предстала с забинтованной головой, в синяках и с заплывшими глазами. А чтобы картина была полной, блогерша надела смешной парик и нанесла неаккуратный макияж с алыми губами.

И судя по описанию под видео, блогерша абсолютно довольна результатами операции и своим отражением в зеркале.