Жена Саши Задойнова из "Дома-2" напугала фанатов опухшим лицом и синяками под глазами

Ксения и Александр Задойновы. Фото: соцсети

Ксения Задойнова показала, как выглядит после косметических процедур.

Жена экс - звезды "Дома-2" Александра Задойнова Ксения решилась на косметические процедуры. Их результаты она продемонстрировала в соцсетях.

Ксения Задойнова хочет выглядеть на 25 лет

Ксения Задойнова, также известная по проекту "Дом-2", откровенно рассказала аудитории, зачем ей понадобились операции по омоложению лица — подтяжка и блефаропластика. В 42 года она внутренне ощущает себя 25-летней и хочет, чтобы зеркало отражало именно этот возраст.

Поделившись с поклонниками ироничным видеоотчетом, Ксения предстала с забинтованной головой, в синяках и с заплывшими глазами. А чтобы картина была полной, блогерша надела смешной парик и нанесла неаккуратный макияж с алыми губами.

И судя по описанию под видео, блогерша абсолютно довольна результатами операции и своим отражением в зеркале.

"Не вижу повода грустить. Ведь я с каждым днем все краше", — прокомментировала она.

Ксения Задойнова после подтяжки. Фото: соцсети

С кем подписчики сравнивают Ксению Задойнову

Многие подписчики поддержали преображение Ксении, считая, что сегодня важно ценить себя и позволять себе такие изменения: "Отлично выглядит, будет здорово"; "Умница, настоящая сильная женщина. Восхищаюсь"; "Вы прекрасны. Желаем скорейшего восстановления".

Наиболее внимательные заметили разительное сходство с бывшей женой Задойнова — Элиной Камирен и даже с ее матерью: "Как две капли воды похожа на Элину"; "Очень напоминает Камирен"; "Точная копия матери Элины"; "Мне тоже сразу это бросилось в глаза".

А вам нравится Ксения Задойнова? Делитесь в комментариях!

