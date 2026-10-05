Жена Олега Газманова об отдыхе на Мальдивах: «Я здесь много плачу»

57-летняя Марина Газманов поделилась в личном блоге эмоциональным видео. На кадрах она бежит по белоснежному пляжу вдоль океана. По ее словам, тропический курорт подарил ей долгожданное расслабление и умиротворение.

«Эти краски над водой и под водой... Соленый воздух, запах цветов, теплая кожа после моря... Вдруг чувствую, как по щекам текут слезы. Я здесь много плачу от счастья. Не могу справиться с этим любованием миром», — написала супруга артиста.

Олег Газманов и Марина Газманова вместе с конца девяностых, официально они расписались в 2003 году. У пары есть общая дочь Марианна, которой 22 года.

Недавно девушка вышла замуж, и после этого важного семейного события Марина решила восстановить силы вдали от дома. Супруги нередко делятся подробностями личной жизни в социальных сетях.

Олег Газманов — народный артист России, автор хитов «Мои ясные дни», «Эскадрон» и «Москва». Марина Газманова ведет закрытый образ жизни, но иногда публикует фотографии из путешествий.