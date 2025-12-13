Жена Никиты Михалкова привела внуков на ГУМ-каток: рядом 14-летняя Нина с двоюродными Верой и Сашей

Как Михалков воспитывал дочек Анну и Надежду

В одном из интервью Никита Сергеевич подметил, что когда его дочки были еще маленькими, они приходили к отцу за благословением. Девочки целовали ему руки перед сном, а он крестил их на ночь.

"Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руки. Нет, они целовали руку, когда я их на ночь крестил", - заверил Михалков.

Режиссер подметил, что воспитывал своих детей в строгости. И он сам рос без баловства. В семье не допускалась ложь.

Это было неприемлемо.

