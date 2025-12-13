Жена Никиты Михалкова привела внуков на ГУМ-каток: рядом 14-летняя Нина с двоюродными Верой и Сашей

77-летняя Татьяна Михалкова поделилась с поклонниками редкими семейными фото. Так, жена режиссера Никиты Михалкова провела уикенд на Красной площади.
Михалкова с внуками
Татьяна Михалкова привела внуков на ГУМ-каток. Было видно, что семья весело проводит время. Компанию им неожиданно для публики составил сербский актер, звезда комедии Клима Шипенко "Холоп" Милош Бикович, который также успел засветиться на Красной площади, где собрались селебрити и весь столичный бомонд.
Внуки Татьяны Михалковой Вера и Саша на ГУМ-катке. Фото: соцсети
На катке вместе со взрослыми весело проводили время дети 50-летнего Артема Михалкова и его молодой красавицы-жены Дарьи Баженовой. С собой они взяли трехлетнюю Веру и пятилетнего Александра. Рядом с бабушкой отметилась и дочка Надежды Михалковой от режиссера Резо Гигинеишвили 14-летняя Нина.
Татьяна Михалкова с Милошем Биковичем на Красной площади. Фото: соцсети
"Стало традицией встречаться в новогодние дни на катке. Приходят все: и маленькие дети, и взрослые. Когда-то я приходила одна, с детьми, внуками, а в этот раз обещали привезти и правнука. Праздник для всех!" — отметила жена Михалкова.
На фото запечатлены далеко не все внуки Татьяны Михалковой. Семья у режиссера большая. Так, у дочки Анны есть трое детей: Андрей и Сергей Баковы, а также маленькая Лидия. У Надежды помимо дочки Нины есть сын Ваня.
Татьяна Михалкова с невесткой Дарьей и дочкой Надежды Михалковой Ниной. Фото: соцсети
Как Михалков воспитывал дочек Анну и Надежду
В одном из интервью Никита Сергеевич подметил, что когда его дочки были еще маленькими, они приходили к отцу за благословением. Девочки целовали ему руки перед сном, а он крестил их на ночь.
"Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руки. Нет, они целовали руку, когда я их на ночь крестил", - заверил Михалков.
Режиссер подметил, что воспитывал своих детей в строгости. И он сам рос без баловства. В семье не допускалась ложь.
Это было неприемлемо.
А как вы считаете, правильно ли Михалков воспитывал детей? Пишите в комментариях.