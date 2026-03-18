Жена Натана сделала новую пластическую операцию: заплатила больше миллиона рублей

Анастасия Швецова, жена музыканта Натана и мама двоих сыновей, в преддверии своего 38‑летия решилась на пластическую операцию. Преображение прошло в одной из клиник Сеула — и супруга музыканта не стала скрывать детали процедуры.

Осмысленное решение вместо спонтанного порыва

Анастасия призналась, что к операции готовилась основательно: тщательно отбирала хирурга, изучала его работы и общалась с пациентами. Кроме того, она консультировалась с местными жителями, чтобы составить полное представление о клинике и специалисте.

"Это был осознанный выбор, а не импульс", — заверила Швецова в личном блоге.

Она также отметила распространенность пластических операций среди знаменитостей до 40 лет, подчеркнув, что многие прибегают к таким процедурам, но не афишируют это.