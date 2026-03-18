Жена Натана сделала новую пластическую операцию: заплатила больше миллиона рублей

Анастасия Швецова, жена музыканта Натана и мама двоих сыновей, в преддверии своего 38‑летия решилась на пластическую операцию. Преображение прошло в одной из клиник Сеула — и супруга музыканта не стала скрывать детали процедуры.
Осмысленное решение вместо спонтанного порыва
Анастасия призналась, что к операции готовилась основательно: тщательно отбирала хирурга, изучала его работы и общалась с пациентами. Кроме того, она консультировалась с местными жителями, чтобы составить полное представление о клинике и специалисте.
"Это был осознанный выбор, а не импульс", — заверила Швецова в личном блоге.
Она также отметила распространенность пластических операций среди знаменитостей до 40 лет, подчеркнув, что многие прибегают к таким процедурам, но не афишируют это.
"Вы даже не представляете, сколько знаменитостей до 40 лет делают пластику, но почти никто об этом не говорит", — добавила Анастасия.
Детали преображения и стоимость процедуры
Анастасия поделилась видеоматериалами — в них запечатлена подготовка к операции и состояние лица сразу после нее. Доктор предложил индивидуальный план коррекции, который включал: эндотиновую подтяжку средней трети лица — метод с использованием специальных эндотиновых пластин для фиксации тканей в новом положении; липофилинг — пересадку собственного жира пациента для восстановления объема в нужных зонах.
Стоимость такого комплекса процедур составила около 1 100 000 рублей (примерно 13 000 долларов). При этом Швецова уточнила, что цена всегда индивидуальна и зависит от особенностей конкретного случая.
Анастасия планировала сделать операцию для съемок в реалити-шоу. Девушка призналась, что довольна результатом на все 100%.
Анастасия планировала сделать операцию для съемок в реалити-шоу. Девушка призналась, что довольна результатом на все 100%.