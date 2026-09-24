Жена Натана поставила точку в скандале с изменой: «Надо себя спасать»

В своем блоге Анастасия Швецова поделилась личным опытом восстановления отношений после измены. По ее словам, она пробовала разные подходы, но в итоге пришла к главному выводу.

«Спасать в первую очередь всегда нужно себя. Нельзя терпеть, глушить чувства и делать вид, что «всё нормально». Притвориться, что ничего не было и вы всё забыли — это стратегия, обреченная на провал», — написала Швецова.

Она подчеркнула, что искреннее раскаяние партнера — это лишь начало, а не финальная точка.

«Доверие не возвращается по щелчку раскаяния. Это долгая работа, которая начинается с личной терапии каждого», — отметила она.

По мнению Анастасии, у пары есть шанс построить отношения заново только в том случае, если оба готовы меняться и брать на себя ответственность.

«Только тогда у пары появляется реальный шанс построить всё заново и по-настоящему», — заключила она.

Скандал вокруг Натана разразился в конце 2024 года. Во время съемок шоу «Звезды в джунглях» женатый рэпер закрутил роман с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной). Позже его видели целующимся с певицей Бьянкой .

Натан публично признал свою вину, заявив, что в условиях изоляции «потерял контроль и вел себя как животное». Он заверил, что намерен сохранить семью.

Спустя почти год, весной 2025-го, Анастасия объявила о примирении с мужем. Свое решение она объяснила так:

«Мое решение вернуться было не слепым доверием, а ответом на реальные поступки. Женское достоинство — это видеть все ясно, сохранять уважение к себе и действовать не из гордыни, а из внутренней силы при любом исходе».

Натан и Анастасия Швецова поженились в 2012 году. У пары двое сыновей — Натаниэль и Ратмир. После скандала супруги прошли через длительный период раздельной жизни и работы над собой. Сейчас они вместе, и, судя по постам Анастасии, она не жалеет о своем решении, но и не пытается представить свою историю как сказку.