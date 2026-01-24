Жена Евгения Алдонина возвращается домой после встречи с ним: пора к детям

Жена Евгения Алдонина Ольга дала понять, что провела время вместе с ним в Германии. Ольга поделилась в личном блоге снимками, которые сделала в самолете. Молодая женщина призналась, что постоянно думает о муже, который борется с раком.
Ольга Алдонина встретилась с Евгением Алдониным?
Ольга Алдонина разместила в личном блоге снимок. Им она явно дала понять, что навестила больного раком мужа, футболиста Евгения Алдонина. Сейчас он находится в одной из клиник Германии на лечении.
Ольга показала себя в салоне самолета. Кадр она сопроводила треком Жени Трофимова "Самолеты".
"Я все думаю о тебе, от посадки и до полета", — поется в песне.
На фото Ольга выглядит одновременно и печальной, и счастливой.
"Пора домой, к детям", — написала жена Евгения Алдонина под фото.
Жена Евгения Алдонина в самолете. Фото: соцсети Ольги Алдониной
Была в Германии, у мужа
Очевидно, что Ольга Алдонина была в Германии, где встретилась с мужем после долгой разлуки. 22 января Евгений Алдонин отмечал свой день рождения. Футболисту исполнилось 46 лет. Свой праздник он провел вдали от семьи. Но жена Ольга все же сумела вырваться к нему.
Она прямо не говорит о том, где была. Но в своей публикации в день рождения Алдонина Ольга писала, что скажет все слова ему лично. Судя по всему, речь шла не о телефонном разговоре, а именно о свидании. В том же посте Ольга Алдонина признавалась, что по Евгению Алдонину очень соскучились сын и две дочери.
Так Евгений Алдонин выглядит сейчас. Фото: соцсети Евгения Алдонина
Что случилось с Евгением Алдониным
У известного футболиста и бывшего мужа певицы Юлии Началовой Евгения Алдонина рак поджелудочной железы. О диагнозе спортсмена стало известно в ноябре 2025 года. Футбольное сообщество тогда объявило о сборе средств для помощи Евгению.
С раком футболист борется уже больше года. О болезни Евгения Алдонина давала комментарий бывший пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева.
Она признавалась, что ей очень жаль Веру, которая потеряла мать, а теперь может лишиться и отца. Эти слова вызвали негативную реакцию у семьи Евгения Алдонина. Вера Алдонина тогда резко ответила Анне, попросив ее не лезть к ним.
У Евгения Алдонина трое детей. Помимо дочери Веры, у футболиста есть еще сын Артем и дочь Анжелика от второго брака с моделью Ольгой Алдониной.
Давайте пожелаем скорейшего выздоровления Евгению Алдонину! Оставляйте свои пожелания в комментариях.
