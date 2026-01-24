Жена Евгения Алдонина возвращается домой после встречи с ним: пора к детям

Жена Евгения Алдонина Ольга дала понять, что провела время вместе с ним в Германии. Ольга поделилась в личном блоге снимками, которые сделала в самолете. Молодая женщина призналась, что постоянно думает о муже, который борется с раком.

Ольга Алдонина встретилась с Евгением Алдониным?

Ольга Алдонина разместила в личном блоге снимок. Им она явно дала понять, что навестила больного раком мужа, футболиста Евгения Алдонина. Сейчас он находится в одной из клиник Германии на лечении.

Ольга показала себя в салоне самолета. Кадр она сопроводила треком Жени Трофимова "Самолеты".

"Я все думаю о тебе, от посадки и до полета", — поется в песне.

На фото Ольга выглядит одновременно и печальной, и счастливой.