Жена бывшего мужа Яны Поплавской пришла одна на премьеру фильма

Актриса Ольга Виниченко появилась на премьере российской сказки о приключениях Ивана — и сразу привлекла к себе внимание. Артистка не просто пришла поддержать проект: она сыграла в нем одну из ролей, так что для нее этот показ был по-особенному важен.

На красной дорожке 34-летняя Виниченко смотрелась эффектно — она с удовольствием продемонстрировала новый наряд и охотно позировала фотографам. При этом рядом не было ее супруга, 65-летнего режиссера Сергея Гинзбурга. По словам Ольги, муж не смог поддержать ее из‑за плотного рабочего графика — он был занят на съемках сериалов.

Впрочем, как отмечает MK.RU , отсутствие супруга на премьере ничуть не испортило настроение актрисе. Виниченко держалась уверенно, ловила вспышки камер и явно получала удовольствие от атмосферы премьеры. Для артистки это был не просто выход в свет, а профессиональный момент — возможность увидеть результат своей работы и разделить этот день со зрителями и коллегами.

Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко поженились в 2020 году — до брака они встречались около четырех лет. Их сын Сергей родился 14 июля 2025 года. Для Ольги это первенец, а для Гинзбурга — четвертый ребенок.

С актрисой Яной Поплавской Сергей Гинзбург прожил в браке 25 лет. В этом союзе родилось двое сыновей: Клим (1985) и Никита (1996). Еще одного сына, Георгия (1984), Гинзбургу подарила первая жена — Лика Мансурова.