Жена больного раком Алдонина пропала из соцсетей после его возвращения из Германии

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга перестала активно вести свой блог в одной из соцсетей. Красавица-супруга Алдонина не выходит на связь с подписчиками на протяжении нескольких дней. Не исключено, что это связано с приездом Евгения Алдонина домой из Германии.

Судя по всему, Ольга Алдонина сейчас посвящает все свое время заботам о тяжело больном муже. Она перестала публиковать в личном блоге видео и фото с участием себя и своих детей. Молчит Ольга и о том, как сейчас чувствует себя ее борющийся с раком супруг.

Евгений Алдонин несколько месяцев провел в одной из клиник Германии, где лечился от рака. Но некоторое время назад немецкие врачи разрешили ему покинуть больницу. И футболист вернулся на родину.