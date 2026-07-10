Жена больного раком Алдонина пропала из соцсетей после его возвращения из Германии

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга перестала активно вести свой блог в одной из соцсетей. Красавица-супруга Алдонина не выходит на связь с подписчиками на протяжении нескольких дней. Не исключено, что это связано с приездом Евгения Алдонина домой из Германии.
Судя по всему, Ольга Алдонина сейчас посвящает все свое время заботам о тяжело больном муже. Она перестала публиковать в личном блоге видео и фото с участием себя и своих детей. Молчит Ольга и о том, как сейчас чувствует себя ее борющийся с раком супруг.
Евгений Алдонин несколько месяцев провел в одной из клиник Германии, где лечился от рака. Но некоторое время назад немецкие врачи разрешили ему покинуть больницу. И футболист вернулся на родину.
Евгений Алдонин и его жена Ольга в Германии во время его лечения. Фото: соцсети
Ольга Алдонина периодически летала в Германию. Она навещала мужа в больнице и делилась совместными снимками с ним в личном блоге. Евгения она показывала исключительно со спины.
Напомним, накануне стало известно, что футболист Евгений Алдонин, экс‑супруг покойной певицы Юлии Началовой, после курса терапии в Германии вновь находится в России. Спортсмен прошел через ряд хирургических вмешательств и сеансов химиотерапии, а теперь лечится в столице.
«Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно. Он почти целый год лечился за границей», — рассказал о ситуации футболист Дмитрий Булыкин.
Напомним, диагноз «рак поджелудочной железы» Алдонину поставили еще в 2024 году. К ноябрю 2025 года спортсмен уже успел перенести несколько операций — именно тогда широкая публика узнала о тяжелом недуге бывшего футболиста.