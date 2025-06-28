Жена Аркадия Укупника заплатит 300 тысяч за разбитый унитаз

Супруга известного композитора Аркадия Укупника Наталья возместит 300 тысяч женщине-арендатору. Наталья Укупник проиграла в суде и теперь заплатит крупную сумму. Об этом сообщает MK.RU .

История началась пару лет назад. Жена Аркадия Укупника сдала в аренду одной даме таунхаус и гараж. Женщина внесла плату за первый и последний месяц. Но по факту она покинула жилище всего через месяц. Арендатор не смогла там жить из-за непригодных условий.

На окнах были порваны антимоскитные сетки. Унитаз в туалете был разбит. На кухне была неисправна электроплита. В ванной обнаружилась протечка. Не работали светильники.

Наталья Укупник пообещала устранить недостатки. Но в доме так ничего сделано и не было. Арендаторша потребовала вернуть ей 300 тысяч рублей, которые она внесла за последний месяц проживания.

Но Укупник отказалась добровольно это сделать. Тогда дама подала иск в суд и выиграла дело.

Наталья — третья по счету жена Аркадия Укупника. Она моложе мужа почти на семнадцать лет. Именно Наталье Укупник посвятил песню 'Милая'. Ее в свое время исполнял Филипп Киркоров.

Официально оформлять брак с Натальей Укупник не спешил. Но в итоге все-таки женился. Союз с Натальей оказался самым долгим в жизни 72-летнего Аркадия Укупника. В 2011 году у пары родилась дочь Соня.

Она похожа на своего звездного папу. Соня не чает души в своем родителе. Периодически Укупник выходит в свет вместе с женой и дочкой.

А вот со старшей дочерью, Юнной, Аркадий Укупник не общается.