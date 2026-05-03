Жена Антона Хабарова: «Когда мы вместе, появляются проблемы»

Актеры Антон и Елена Хабаровы состоят в браке уже более 25 лет. Со стороны их союз кажется прочным и идеальным, однако сами актеры признаются: в реальности все не так гладко.

Как Антон и Елена Хабаровы проходят семейные кризисы

За годы совместной жизни пара пережила несколько кризисных периодов и не раз оказывалась на грани развода.

По словам Антона Хабарова, все семейные кризисы они проходят вместе, не расставаясь друг с другом. Он отметил, что если бы у них была возможность разъехаться хотя бы на пару недель, это могло бы помочь.

Но уже через день-два артисты начинают скучать. Елена подтвердила: даже в самые трудные времена они не разъезжались.

При этом у супругов есть возможность отдохнуть друг от друга, когда Антон уезжает на съемки или гастроли.

«Когда Антон в другом городе, у нас ссор нет. А когда мы вместе, тогда появляются какие-то проблемы. Но мы все равно остаемся на одной территории и решаем все», — добавила Елена Хабарова.

Как жена Антона Хабарова идет на уступки ради мужа и детей

Елена умеет идти на уступки ради мужа и детей. Антон высоко ценит такую самоотверженность супруги. Актер рассказал, что она всегда его поддерживает. Даже в те моменты, когда Антон не прав.

В качестве примера артист привел ситуацию, когда просит жену приехать к нему на два дня в другой город, несмотря на ее собственные дела, и она приезжает.

По словам актера, Елена тратит большую часть своего времени на него и на двух детей.Но не обходится и без сложностей.

Как вспомнил Антон, однажды в его жизни случился момент, когда он чуть не потерял связь с дочкой. Это произошло, когда у нее начался пубертатный период. К счастью, ей удалось справиться со всеми подростковыми проблемами.

