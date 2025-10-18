Жена Анатолия Руденко вернулась домой с новорожденным сыном

Актриса Елена Дудина поделилась в личном блоге красивыми кадрами. Она продемонстрировала, что вместе с новорожденным сыном находится дома. Как их встретил счастливый отец, актер Анатолий Руденко?
Счастливые мгновения из жизни Руденко и его жены
Актриса Елена Дудина, жена Анатолий Руденко, с новорожденным сыном Леоном выписалась из роддома. Молодая мама и ее кроха уже наслаждаются тишиной и уютом родного дома. В личном блоге Елена поделилась милыми кадрами.
Она засняла сына, сладко спящего в коконе. Тот стоит на большой кровати в спальне. Комната по случаю прекрасного события декорирована в нежных тонах.
В вазах стоят белые и розовые розы, под потолок взмыли воздушные шары белых и пудровых цветов. Все выглядит невероятно мило и трогательно.
Сын Анатолия Руденко и Елены Дудиной. Фото: соцсети Елены Дудиной
"От всего нашего сердца огромное спасибо за каждое теплое слово в адрес нашего новорожденного солнышка! Ваши поздравления согрели нас. Мы дома", — написала под кадрами Елена Дудина.
Когда родился сын Анатолия Руденко?
Сын Анатолия Руденко и Елены Дудиной появился на свет 13 октября. Пара на следующий день сообщила о прибавлении в семействе и озвучила имя наследника. Елена благодарила мужа за внимание и заботу о ней во время беременности.
Она не скрывает, что счастлива в браке с Руденко. Они вместе уже больше четырнадцати лет. До встречи с Еленой Руденко был в долгих отношениях с актрисой Дарьей Поверенновой, но разорвал их.
Сколько детей у Анатолия Руденко?
У Анатолия Руденко двое детей — дочь и сын. Оба рождены в браке с Еленой Дудиной. Дочери Руденко от Дудиной Милене 13 лет.
