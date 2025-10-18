Жена Анатолия Руденко вернулась домой с новорожденным сыном

Актриса Елена Дудина поделилась в личном блоге красивыми кадрами. Она продемонстрировала, что вместе с новорожденным сыном находится дома. Как их встретил счастливый отец, актер Анатолий Руденко?

Счастливые мгновения из жизни Руденко и его жены

Актриса Елена Дудина, жена Анатолий Руденко, с новорожденным сыном Леоном выписалась из роддома. Молодая мама и ее кроха уже наслаждаются тишиной и уютом родного дома. В личном блоге Елена поделилась милыми кадрами.

Она засняла сына, сладко спящего в коконе. Тот стоит на большой кровати в спальне. Комната по случаю прекрасного события декорирована в нежных тонах.

В вазах стоят белые и розовые розы, под потолок взмыли воздушные шары белых и пудровых цветов. Все выглядит невероятно мило и трогательно.