Жена Александра Петрова поделилась уютным зимним фото с сыном: возле елки, с любящим мужем

Жена Александра Петрова, 24-летняя Виктория Антонова, поделилась в своем блоге уютными семейными фотографиями. На одной из них Виктория держит на руках сына Федора. А в это время молодую жену целует любящий муж. На заднем фоне можно увидеть новогоднюю елку.

Как Александр Петров и его жена встретили Новый год

Петровы встретили Новый год в домашнем кругу со своим маленьким сыном. Для Федора этот зимний праздник был первым в жизни. И подарки под елкой вызвали у мальчугана особенный восторг.

Под фото можно увидеть восторженные комментарии подписчиков пары.

"Счастья вашей семье! Какой хорошенький малыш! С Новым годом, Александр и Виктория", - пишут в соцсетях поклонники звездных супругов.

Уютные семейные фото пары

Также Виктория показала подписчикам и другие уютные семейные фото. Например, со своей мамой, которая выглядит очень молодо. Будто женщина не мать, а сестра Виктории.

На снимке Виктория Антонова и ее мама предпочли для образа классический черный цвет. В своих черных платьях они выглядели очень эффектно.

На следующий день семья отправилась на прогулку в зимний лес. На еще одном снимке Александр Петров целует свою жену на фоне заснеженных деревьев.

"Сказочный 2026 год", — такое описание оставила Виктория к фотографиям.

Напомним, что Александр Петров и Виктория Антонова поженились в сентябре 2023 года после совсем непродолжительного знакомства. А 6 апреля 2025 года у них родился первенец, которого назвали Федором.

А вам нравится эта пара? Делитесь в комментариях!