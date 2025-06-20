Жасмин в восторге от беременной невестки: "Ева — настоящее чудо"

Певица Жасмин не устает нахваливать свою невестку Еву. Совсем скоро та впервые станет мамой. Жасмин рассказала, что Ева покорила ее с первых же минут знакомства.

Певица Жасмин готовится стать бабушкой. Новым статусом ее одарят сын Михаил и его красавица-жена Ева. Жасмин призналась, что в восторге от своей беременной невестки.