Жасмин в восторге от беременной невестки: "Ева — настоящее чудо"
Певица Жасмин. Фото: Global Look Press
Жасмин рассказала, как жена сына завоевала ее сердце: «Доброй, умом и внутренней силой»
Певица Жасмин не устает нахваливать свою невестку Еву. Совсем скоро та впервые станет мамой. Жасмин рассказала, что Ева покорила ее с первых же минут знакомства.
Певица Жасмин готовится стать бабушкой. Новым статусом ее одарят сын Михаил и его красавица-жена Ева. Жасмин призналась, что в восторге от своей беременной невестки.
"Ева — настоящее чудо! Она невероятно трогательная, искренняя и очень целеустремленная девушка, которая буквально с первой нашей встречи завоевала мое сердце своей добротой, умом и внутренней силой", — поделилась Жасмин с MK.RU.
Певица Жасмин (на фото крайняя справа) с сыном Михаилом и невесткой Евой. Фото: соцсети певицы Жасмин
Красота Евы не только внешняя. По словам Жасмин, ее невестка просто "излучает свет". Свекрови очень важно и то, что Ева очень любит ее сына Михаила.
"Я вижу в ней ту самую женщину, которая умеет любить по-настоящему, поддерживать и вдохновлять своего избранника", — добавила Жасмин.