Жасмин помогла 20 семьям в Дагестане, еще 27 в процессе

В начале недели певица Жасмин отправилась в Дагестан, где уже месяц борются с последствиями сильных паводков.
Она посетила наиболее пострадавшие районы Махачкалы, чтобы лично встретиться с семьями, оказавшимися в зоне бедствия, и оказать им необходимую помощь.
Значение Дагестана в жизни Жасмин
По словам артистки, она никогда не теряла связь с малой Родиной. Дагестан для нее — часть души, ее корни и жизнь. Здесь прошли ее детство и юность. И певица не могла остаться в стороне от этой трагедии, не разделить боль людей и не помочь тем, кто особенно в этом нуждается.
Решение о поддержке было принято сразу, как только семья Жасмин узнала о последствиях стихийного бедствия, еще до официальных заявлений властей. Заявки на помощь поступают через соцсети и рабочий телефон певицы. Журналисты на месте передают информацию о самых насущных потребностях.
Как команда Жасмин оказывает помощь людям
В работе у команды Жасмин 64 семьи. Помощь уже оказана более 20 семьям, еще 27 — в процессе.
«Моя команда оказывает помощь буквально с первых дней трагедии, — уточняет артистка. — Это покупка и строительство нового жилья, восстановление разрушенных домов, аренда квартир, приобретение техники, одежды и другие нужды.
Помогаем решать юридические вопросы. Очень важна помощь многодетным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и тем, у кого дома построены без документов.
Особенно приятно, что в том числе наш президент поручил поддержать именно эту категорию пострадавших».
Жасмин в Дагестане. Фото: предоставлено командой певицы
Певица убеждена: отсутствие у людей официальных документов на землю или разрешений на строительство не должно мешать получению помощи. По мнению Жасмин, пострадавшие не должны столкнуться с бюрократическими проволочками.
Во время поездки Жасмин не только оказала поддержку, но и лично пообщалась с пострадавшими, увидела масштаб трагедии и поняла, какая помощь нужна в первую очередь.
Семилетний герой
Также певица встретилась с семилетним Флядином Алхасовым из Дербента. Мальчик отдал все свои сбережения, которые копил на ремонт дома, в пользу пострадавших от наводнения. Жасмин вернула ему копилку, добавив внушительную сумму на ремонт и обустройство игровой комнаты.
По мнению артистки, Флядин — настоящий герой, а его поступок — пример бескорыстия и милосердия.
«Представьте, ребенок копил деньги не на детские мечты, а на ремонт своего дома! И отдал все, что у него было, чтобы помочь людям, кто в этом больше нуждался, - отметила артистка.
- Именно такие поступки показывают, что даже маленький человек может делать огромное добро. Его поступок вдохновляет и доказывает, что неравнодушие и желание помочь — это самое ценное в человеке».