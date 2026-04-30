Жасмин помогла 20 семьям в Дагестане, еще 27 в процессе

В начале недели певица Жасмин отправилась в Дагестан, где уже месяц борются с последствиями сильных паводков.

Она посетила наиболее пострадавшие районы Махачкалы, чтобы лично встретиться с семьями, оказавшимися в зоне бедствия, и оказать им необходимую помощь.

Значение Дагестана в жизни Жасмин

По словам артистки, она никогда не теряла связь с малой Родиной. Дагестан для нее — часть души, ее корни и жизнь. Здесь прошли ее детство и юность. И певица не могла остаться в стороне от этой трагедии, не разделить боль людей и не помочь тем, кто особенно в этом нуждается.

Решение о поддержке было принято сразу, как только семья Жасмин узнала о последствиях стихийного бедствия, еще до официальных заявлений властей. Заявки на помощь поступают через соцсети и рабочий телефон певицы. Журналисты на месте передают информацию о самых насущных потребностях.

Как команда Жасмин оказывает помощь людям

В работе у команды Жасмин 64 семьи. Помощь уже оказана более 20 семьям, еще 27 — в процессе.