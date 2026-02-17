Жасмин отреагировала на сравнения с монашкой: "Вы ничего не понимаете"

Певица Жасмин бурно отреагировала на сравнения с монашкой во время фотосета. Звезда с улыбкой позировала фотографам, но услышав, что о ней говорят, возмутилась. Что так зацепило 48-летнюю певицу?

Реакция Жасмин на сравнение с монашкой

Недавно певица Жасмин выступила на сборном концерте, а после завершения мероприятия согласилась пообщаться с представителями прессы. Звезда была облачена в платье-худи винного оттенка. Драпировка на бедрах подчеркнула тонкую талию похудевшей певицы. А капюшон, который Жасмин кокетливо поправляла, придал образу загадочности.

Один из журналистов, взглянув на звезду, невольно сравнил ее с монашкой. Подобное замечание явно задело певицу. Жасмин дала понять, что подобные эпитеты не имеют к ней ровным счетом никакого отношения.

"Вы ничего не понимаете. Это таинственность. Если такие монашки бывают… Я себе даже не могу представить. Это какие‑то фантазии", — цитирует Жасмин MK.RU .

Что сейчас происходит в жизни Жасмин

Осенью прошлого года певица Жасмин впервые стала бабушкой. Внуком певицу одарил старший сын Михаил. В апреле 2024 года молодой человек женился на бывшей фигуристке Еве Хачатурян.

О том, что она готовится стать бабушкой, Жасмин сообщила во время интервью Светлане Бондарчук. Жасмин к тому же откровенно признавалась, что сначала была против брака сына. Она не одобрила выбор Михаила. И его союз с Евой Хачатурян певица считала слишком скороспелым. Но когда она ближе познакомилась с Евой, то полюбила ее всей душой.

В роли бабушки Жасмин чувствует себя прекрасно! Не то что в роли монашки.

