"Жалеете?": Лазарев передал привет отвергнувшим его одноклассницам

Сергей Лазарев стал гостем шоу "Натальная карта" и поделился воспоминаниями о школьных годах. Певец рассказал ведущим, что в юности часто слышал слово "нет": одноклассницы не воспринимали его всерьез и практически не обращали на него внимания.

Месть Сергея Лазарева

"В школе все были чуть старше меня, и меня не особо воспринимали. За мной бегали девчонки помладше. Но я был такой, "малявка". Я не школьный. А вот в институте началось. Но в школе не воспринимали. Обидно было. Жалеете, сучки?" — обратился Сергей Лазарев к дамам, игнорировавшим его.

Финальная фраза Сергея Лазарева спровоцировала дикий хохот в студии шоу. Лазарев умеет пошутить.

Успех Сергея Лазарева

Сергей Лазарев — один из самых узнаваемых людей в России. Он успешный музыкант и популярный телеведущий. Сергей Лазарев исполняет хиты и гастролирует по всей стране, неизменно собирая полные залы.

Знаменитость — еще и отец двух детей. У Лазарева подрастают сын Никита и дочка Аня, которых он нежно любит.

