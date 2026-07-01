«Здесь медицина не такая, как в Москве»: Малежик объяснил, почему ему страшно в Черногории

Вячеслав Малежик, любимый публикой певец и композитор, ненадолго выбрался в Черногорию — и поделился своими впечатлениями о поездке. Отдых для артиста — не просто смена обстановки, а возможность перевести дух, полюбоваться природой и на время отвлечься от забот. Но, учитывая особенности здоровья, даже короткое путешествие для Малежика — небольшое испытание.

Артист поселился в квартире на берегу Которского залива — в той самой бухте, которую сам называет единственным фьордом в Средиземном море. Пейзаж здесь особенный: вода глубоко врезается в полуостров, а ширина залива — всего полтора‑два километра. По словам Малежика, от этого вида возникает совершенно особое состояние души: будто все лишнее отступает на задний план, а мир становится спокойнее и яснее.

Черногория приглянулась певцу еще и своим ритмом жизни. Здесь нет той плотной туристической суеты, к которой многие привыкли, например, в Турции. Рядом — город Будва, который артист сравнил с Адлером: похожий курортный колорит, но при этом атмосфера куда более расслабленная, почти деревенская. Малежику нравится, что вокруг не слишком много людей — именно такая неторопливость ему сейчас по душе.

И все же пребывание в Черногории внушает Малежику опасения. Он переживает, что местные врачи не смогут ему помочь, в случае чего.

«Опасаюсь, потому что здесь медицина не такая как в Москве, а с моими болячками все может случиться. Но, слава богу, пока все в порядке: долетел хорошо, чувствую себя нормально. Послезавтра уже возвращаемся в Москву: вроде прорвался», — поделился своими страхами Вячеслав Малежик с MK.RU.

У Малежика есть серьезные поводы для беспокойства о здоровье: в 2017 году он перенес инсульт, а в сердце установлены три стента. С тех пор музыкант регулярно проходит обследования, но делает это, разумеется, не в Черногории. Более того, инсульт случился именно здесь, и тот опыт до сих пор остается для него болезненным воспоминанием. Тогда его доставили в больницу, провели компьютерную томографию, но расшифровать результаты местные специалисты не смогли.

На вопрос, приехал ли он в Черногорию ради какого‑то лечения, артист отвечает уклончиво: не хочет подробно говорить о своих недугах. Вместо этого он старается мысленно держаться за простую мысль — убеждать себя, что он «здоровый дядька».