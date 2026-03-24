Зажало в металлическом ограждении: в давке на концерте Егора Крида пострадала 11-летняя девочка

Во время концерта Егора Крида в Краснодаре произошла неприятная ситуация: в давке пострадала 11‑летняя девочка. Юную фанатку по имени Варвара зажало в металлическом ограждении из‑за сильного скопления людей.

Юную поклонницу Крида госпитализировали

После случившегося состояние ребенка ухудшилось: девочка начала жаловаться на боли в животе и тошноту. Обеспокоенная мама незамедлительно обратилась к медикам, дежурившим на мероприятии. Врачи приняли решение госпитализировать Варвару для тщательного обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Возвращение на концерт — хоть и ненадолго

Несмотря на пережитый стресс и госпитализацию, Варваре все‑таки удалось вернуться на концерт любимого исполнителя. Правда, попасть обратно на площадку получилось лишь к финалу выступления. Девочка успела послушать только последний трек в исполнении своего кумира Егора Крида.

Волна жалоб от других зрителей

Ситуация с Варварой спровоцировала бурную реакцию в соцсетях. В комментариях под видео с участием девочки пользователи открыли настоящий поток рассказов о собственном негативном опыте посещения концертов Егора Крида.

Многие зрители делятся похожими историями. Они жалуются на плохую организацию мероприятий и отмечают недостаточное количество охраны и контроля за толпой. Люди также указывают на проблемы с размещением зрителей и зонированием пространства, рассказывают о случаях давки и дискомфорте во время выступлений.

Истории пользователей рисуют картину системных проблем, которые, по мнению фанатов, требуют внимания со стороны организаторов концертов.

Напомним, осенью прошлого года певец Егор Крид оказался в эпицентре скандала после своего концерта в "Лужниках". Во время выступления он целовался с танцовщицей из своего коллектива. Это вызвало негативную реакцию у моральных камертонов нашего времени.

