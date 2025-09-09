Заворотнюк вспомнила о подарке покойной мамы: "Привезла мне из Америки"

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, предалась воспоминаниям о детстве. Она заговорила об особенном подарке мамы, который сводил ее с ума. Что же такого звезда дарила своей дочери?

Анну Заворотнюк подарок мамы сводил с ума

Анна Заворотнюк вспомнила о подарке, который однажды ей сделала мама. Это была кукла Барби, но необычная. Кукла была в наряде балерина.

"Мамочка привезла мне из Америки. Она была на таких невероятно красивых пуантах и в голубой пачке, я просто сходила по ней с ума!" — поделилась Анна Заворотнюк в личном блоге.

Анна призналась, что кукла потеряна. Но пообещала найти похожую в Интернете и обязательно показать ее своим подписчикам. Ведь они должны сами убедиться в ее неотразимости.

Когда Анна Заворотнюк стала мамой

Теперь уже и сама Анна Заворотнюк стала мамой. Она будет радовать своего сынишку Марселя так же, как и когда мама радовала ее. Марсель появился на свет в канун дня рождения своей покойной бабушки.

Мальчик родился 2 апреля. А Анастасия Заворотнюк отмечала свой день рождения 3 апреля. Анна Заворотнюк считает, что ее сын не случайно появился на свет именно в этот день.