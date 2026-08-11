«Зависть отдельного сотрудника»: Шаляпин объяснил, почему Волочкову не пустили на самолет до Мальдив

История с недопуском Анастасии Волочковой на рейс в «Шереметьево» вызвала широкий резонанс: балерина, опоздавшая на посадку всего на три минуты, не смогла улететь на Мальдивы и была вынуждена покупать новые билеты. На фоне обсуждений и полярных мнений особенно заметной оказалась поддержка со стороны коллеги по сцене — Прохора Шаляпина. Артист не просто выразил сочувствие, а жестко раскритиковал действия авиакомпании и напомнил, какой непростой путь прошла Волочкова.

Анастасия Волочкова вместе со своим директором Максимом Николаевым опоздала на посадку на три минуты. Несмотря на то что до вылета оставалось еще достаточно времени, на борт их не пустили. В результате балерине пришлось заново покупать билеты — и для себя, и для спутника.

Для Волочковой, которая привыкла к напряженному графику и публичному вниманию, эта ситуация стала не просто бытовой неприятностью, а эмоционально тяжелым эпизодом. И именно на эту сторону дела обратил внимание друг балерины, шоумен Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин считает решение авиакомпании необдуманным и неоправданным. По его мнению, за отказом пустить Волочкову на борт может стоять личная реакция отдельного сотрудника.

«Я считаю, что это просто зависть какого‑то отдельного сотрудника авиакомпании. Он просто позавидовал этому Настиному отпуску, не понимая, что за этим стоит адский труд, боль… Серьезную операцию Настя перенесла, еле выкарабкалась. Ребят, ее путь не многие могут пройти, все сломались бы уже давно. Поэтому я на ее стороне и считаю, что так нельзя», — высказался Шаляпин.

В этих словах — не просто солидарность, а попытка напомнить публике о цене, которую артисты платят за свою узнаваемость и постоянную работу на износ. Шаляпин подчеркивает: путь Волочковой был непростым, и относиться к ней с пренебрежением из‑за трех минут — несправедливо.

Артист также выступил против стереотипов о «скандальном» образе балерины. По словам Шаляпина, грубость и хамство не свойственны Волочковой: она реагирует только на провокации, а в остальном остается открытой и внимательной к людям.

«Она никогда нигде не буянила. Я вот устаю фотографироваться, я говорю: „Ребят, у меня голова кружится, я не могу просто“. Настя до последнего будет стоять, с каждым сфотографируется, каждого ребенка обнимет. Очень мало кто из звезд вот так себя раздает», — пояснил Прохор.

Этим сравнением он показывает разницу в подходах: даже когда силы на исходе, Волочкова старается никого не обидеть и не оттолкнуть. И именно такое отношение к поклонникам, по мнению Шаляпина, заслуживает уважения, а не жестких мер со стороны перевозчика.

Прохор прямо говорит, что авиакомпания проявила нелояльность по отношению к заслуженной артистке России. Для него это не просто спор о правилах посадки, а вопрос отношения к человеку, который много лет работал на сцене и остается узнаваемым лицом российской культуры.

По мнению певца, публичным людям и без того приходится сталкиваться с повышенным вниманием и критикой, а когда к этому добавляется формальный подход со стороны сервисов и компаний, ситуация становится особенно болезненной.

По материалам VOICE

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