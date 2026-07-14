Завидный жених Михаил Ефремов: подсчитано, сколько у актера недвижимости в Москве

Лето в светской Москве бурлит обсуждениями: по городу ходят слухи о том, что актер Михаил Ефремов обосновался на съемной квартире неподалеку от Патриарших прудов. Сам артист и его спутница хранят молчание — никаких комментариев, никаких публикаций в соцсетях. Из‑за этой закрытости отделить факты от домыслов становится почти невозможно.

Личная жизнь Ефремова будто сошла со страниц мелодраматического сценария: она полна резких поворотов и покрыта завесой тайны. А вот с вопросами собственности все куда более прозрачно: благодаря наследству и солидным заработкам за годы карьеры актер сумел обеспечить жильем и себя, и бывших жен. Но тогда возникает закономерный вопрос: зачем сегодня Ефремову снимать квартиру — и какой недвижимостью он владеет после череды разводов?

Где сейчас живет Михаил Ефремов: съемное жилье и связь с Дарьей Белоусовой

Как сообщает KP.RU, сейчас 62‑летний Михаил Ефремов арендует квартиру недалеко от театра «Современник» — именно там служит его возлюбленная, 42‑летняя актриса Дарья Белоусова. Выбор локации неслучаен: жилье подобрали так, чтобы Дарья могла добираться до работы пешком.

Еще во время отбывания Ефремовым срока за ДТП ходили разговоры, что Белоусова приобрела собственную квартиру в строящемся жилом комплексе в Новой Москве. При этом сама актриса продолжала снимать жилье: помимо театральной зарплаты она подрабатывала озвучкой аудиокниг и периодически принимала предложения о съемках в кино.

История отношений Ефремова и Белоусовой: как тайное стало явным

Роман Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова перестал быть секретом шесть лет назад — именно тогда произошло резонансное ДТП. В тот вечер Ефремов, находясь за рулем внедорожника, пересек двойную сплошную и врезался в автофургон; водитель фургона позже скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что артист в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии Ефремов отправился на съемную квартиру Дарьи в Казарменном переулке — оттуда его на следующий день увезли на допрос. Так публика и узнала о существовании у актера любовницы. Позже хозяйка той самой квартиры не упустила шанса заработать и поделилась подробностями в ток‑шоу: она рассказывала, как сдавала жилье Белоусовой и позже выяснила, что там регулярно бывал и Ефремов. Кадры и фото скромной, почти аскетичной обстановки тогда обсуждали всей страной.

Сегодня стоимость аренды жилья, которое снимает пара, остаеся неизвестной.

Недвижимость Ефремова: наследство, подарки и сложные сделки

Михаил Ефремов женился на Софье Кругликовой 16 лет назад — в тот момент пара ждала третьего общего ребенка. Еще до этого брака, после развода с Ксенией Качалиной в 2004 году, Ефремов приобрел для нее двухкомнатную квартиру в Брюсовом переулке — в десяти минутах ходьбы от Кремля. Деньги на покупку появились после продажи четырехкомнатной квартиры отца, Олега Ефремова, на Тверской улице.

Оставшиеся средства и личные накопления артист вложил в собственную недвижимость — квартиру в Плотниковом переулке, известную как «дом с писателями» (постройка 1907 года). Это жилье относят к категории элитного: площадь — 148,5 кв. м, шесть комнат, две ванные, балкон. Кадастровая стоимость объекта превышает 40 миллионов рублей, рыночная — более 100 миллионов.

Что стало с главным активом после развода

Весной 2025 года Ефремов вышел по УДО и вернулся в квартиру в Плотниковом переулке, где все это время жила Софья Кругликова с тремя их общими детьми. По слухам, к концу прошлого года супруги официально развелись, и Михаил начал жить вместе с Дарьей Белоусовой.

Хотя квартира в Плотниковом переулке не считалась совместно нажитым имуществом, Ефремов переписал ее на Софью — таким образом он фактически оставил этот актив пятой жене и детям.

Совместно нажитым в пятом браке считались два дома — один в Подмосковье, другой в Юрмале. По имеющейся информации, оба объекта также остались у Софьи. При этом недвижимость в Юрмале скорее создает дополнительные расходы: за нее нужно регулярно платить налоги, а практической пользы от нее немного.

Наследство и новые владения: что осталось у Ефремова

Несмотря на щедрые жесты в адрес бывших жен, Михаил Ефремов остается состоятельным человеком и владеет несколькими квартирами в Москве.

Одна из них — квартира площадью 67 кв. м в центре столицы, доставшаяся ему по наследству от матери, народной артистки РФ Аллы Покровской. Сейчас в ней живет дочь Ефремова от четвертого брака; позже она планирует переехать в квартиру Ксении Качалиной после завершения ремонта.

Еще две квартиры перешли к Ефремову по наследству, пока он отбывал срок: пятикомнатная квартира (123 кв. м) на Тверской и ½ доли в трехкомнатной квартире (73 кв. м) на Олимпийском проспекте. Недвижимость досталась актеру после смерти его дяди — концертмейстера Александра Покровского, родного брата Аллы Покровской.

Супруга Александра Покровского завещала свою ½ долю в квартире на Олимпийском проспекте ученице, которая вместе с мужем ухаживала за пожилыми людьми. В 2025 году Михаил Ефремов оформил договор дарения этой семье, добровольно отказавшись от своей доли, и оплатил нотариальные услуги и пошлину.

Пятикомнатная квартира на Тверской — особое место для Ефремова: это родовое гнездо. Когда‑то здесь жили его дедушка, оперный режиссер Борис Покровский, и бабушка, режиссер ЦДТ Анна Некрасова. После их смерти жилье оказалось в равных долях у Аллы Покровской и ее брата Александра. Они договорились, что Александр останется жить в квартире, а свою долю завещает племяннику — Михаилу Ефремову. При жизни дядя помогал Михаилу, а тот, в свою очередь, оплачивал коммунальные услуги и всячески поддерживал родственника.

Текущее положение: какие квартиры остались и почему пока не до ремонта

Таким образом, сейчас в собственности Михаила Ефремова могут оставаться две московские квартиры, которым, вероятно, требуется капитальный ремонт. Такие работы — дело затратное, а у актера сейчас другие приоритеты. Он сосредоточен на театральной работе и репетициях, так что масштабные ремонтные проекты откладываются на будущее. Не исключено также, что на данный момент у него просто нет ни финансовых возможностей, ни желания затевать столь серьезное дело.