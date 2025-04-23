Застыл у гроба со скорбным лицом: Андрей Малахов с букетом белых роз и лилий пришел проститься с Зурабом Церетели

Скульптор Зураб Церетели ушел из жизни в ночь на 22 апреля. Рядом с ним в этот момент были самые близкие его люди. Зурабу Церетели был 91 год.

Похороны скульптора пройдут в Тбилиси 27 апреля. Покоится Зураб Церетели будет рядом со своей женой Инессой Андроникашвили. Такова последняя воля маэстро.