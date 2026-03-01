Заставил уйти из "Блестящих": тайный роман Семенович, о котором шепчутся в кулуарах

О многих романах артистка рассказывала открыто, а некоторые предпочла оставить в тени. Один из них — отношения с бизнесменом и политиком Игорем Аккуратовым, который, по слухам, и стал причиной ее ухода из группы "Блестящие".

Тайный роман с Игорем Аккуратовым

В середине 2000-х у Анны Семенович завязались отношения с Игорем Аккуратовым — человеком старше ее на 15 лет, успешным бизнесменом и политиком. Роман был скрыт от посторонних глаз. Певица не афишировала связь и не распространялась о деталях.

Но именно с этим мужчиной связывают ее уход из "Блестящих". Якобы Аккуратов настоял на том, чтобы Анна покинула коллектив и посвятила себя чему-то другому.

В 2008 году пара рассталась. Причины разрыва Семенович никогда не озвучивала, а сам Аккуратов предпочел остаться в тени. До сих пор эта страница биографии певицы покрыта завесой тайны.

Другие мужчины в жизни Семенович

Если Аккуратов — тайна, то остальные романы артистка скрывала меньше:

- Даниил Мишин. Продюсер, с которым Анна прожила пять лет. Они жили вместе, строили планы на свадьбу, но расстались без объяснения причин.

- Бизнесмен Руслан. Почти семь лет отношений, пока не выяснилось, что у мужчины есть другая семья. Именно он предлагал Семенович уехать в Америку и оставил ей квартиру в Москве.

- Олег Фомин. В 2004 году СМИ трубили об их романе, но позже пара призналась: это был пиар ради сериала "Холостяки".

- Дмитрий Кашинцев. С ним Анна прожила около трех лет, познакомившись через друзей.

- Иван Станкевич. Короткий роман с ревнивым банкиром, детали которого певица не раскрывала.

- Дмитрий Губерниев. В 2020-м их сфотографировали целующимися, но оказалось, что это были съемки клипа.

- Денис Шреер. С декабря 2022 года Анна снова в отношениях. Пара планирует свадьбу и детей.

Мечты о материнстве

Семенович не скрывает, что хочет стать мамой. Она дважды замораживала яйцеклетки, чтобы подстраховаться.

"Я буду очень хорошей мамой", — признавалась певица.

Так что, возможно, скоро в ее жизни появится не просто новый мужчина, а отец ее будущего ребенка.