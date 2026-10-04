«Заслужили»: Лиза Моряк объяснила, почему оставила троих детей с нянями и уехала отдыхать

Актриса Лиза Моряк оказалась в центре бурных обсуждений: спустя всего месяц после рождения третьего ребенка она уехала в круиз — вместе с мужем Сариком Андреасяном, но без детей. Малышей супруги доверили няням, и именно этот факт вызвал волну критики в соцсетях. Подписчики сочли поездку проявлением эгоизма и поспешили высказать свое недовольство.

Однако Лиза не стала прятаться от хейта и открыто ответила на упреки. Она не отрицает, что со стороны ее решение могло показаться спорным, но настаивает: для нее этот отпуск — вовсе не попытка сбежать от материнства, а необходимая пауза. По словам актрисы, такой шаг нужен, чтобы не потерять себя в бесконечной череде родительских забот и сохранить гармонию в семье.

Лиза уверена: многие из тех, кто сейчас осуждает ее, при наличии такой возможности поступили бы точно так же — просто не у всех есть шанс вырваться из рутины и провести время вдвоем с любимым человеком.

«Давайте честно: если бы у каждого из этих критиков была возможность улететь вдвоем с мужем, они бы уже стояли у трапа самолета. Просто у них нет этой возможности, и поэтому им так важно осудить меня», — отметила она.

Для Моряк важно оставаться не только заботливой мамой, но и живой, увлеченной женщиной, которая по‑прежнему искренне любит своего мужа. Она подчеркивает, что хочет смотреть на мир горящими глазами и не растворяться полностью в роли матери — ведь это в итоге полезно и для детей, и для отношений в семье.

Актриса называет круиз не побегом, а заслуженным подарком себе и мужу. Пара прошла через множество испытаний, а с учетом того, что у них дети‑погодки, право на тихий, только их двоих момент они, по мнению Лизы, точно заслужили.

«Мы прошли через кризисы, которые только можно представить. У нас погодки, так что мы заслужили право просто побыть вдвоем», — уверенно заключила Моряк.

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