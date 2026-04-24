Защита обжаловала приговор Артему Чекалину, которого осудили на семь лет

Защита обжаловала решение суда в отношении блогера Артема Чекалина по делу о нелегальных валютных операциях, сообщил адвокат его бывшей супруги Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Константин Третьяков.

«Жалоба подана сегодня», — отметил он.

Приговор Артему Чекалину был вынесен 13 апреля. Блогера приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в создании преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По информации следствия, они вывели за пределы России более 250 миллионов рублей. Блогеров поместили под домашний арест. Лерчек не признала своей вины, тогда как ее бывший муж признал лишь факт неуплаты налогов.

Тем временем судебное разбирательство по делу Лерчек временно приостановлено. Такое решение было принято после того, как у экс‑супруги Чекалина диагностировали онкологическое заболевание. В связи с этим ей смягчили меру пресечения и отложили рассмотрение уголовного дела до момента выздоровления.

На днях больная раком Лерчек сообщила о запуске нового косметического бренда. И уже устроила фотосессию в честь этого события.

По материалам РЕН ТВ

