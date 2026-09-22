Зарезавшего жену актера Владислава Бенграфа судят посмертно

В апреле этого года тихий театральный мир Мытищ сотрясла страшная новость: супруги Владислав и Евгения Бенграф, служившие в театре «Фэст» (он — актер, она — гример), погибли в результате взаимной расправы во время ссоры. Трагедия, где нет ни победителей, ни явных злодеев, оставила после себя не только горе, но и тяжелый, почти парадоксальный юридический узел.

Обычно в подобных случаях уголовное дело прекращают в связи со смертью подозреваемых — ведь на скамье подсудимых уже некому сидеть. Но здесь ситуация пошла по другому пути: мать Владислава добилась продолжения процесса. Ее цель — не наказание, а реабилитация сына. Она хочет, чтобы в официальной версии событий не осталось клейма, и чтобы имя Владислава было очищено от обвинений.

Как сообщает MK.RU , во время судебного заседания брат Евгении, Максим, рассказал, что трещина в отношениях супругов появилась еще в феврале 2026 года и была тесно связана с финансовыми трудностями. Напряжение нарастало, и последняя ссора пришлась на 16–17 апреля. В тот момент Владислав оказался практически без крыши над головой: со своей матерью он не общался, поэтому попросил родственников жены ненадолго приютить его в квартире в Пушкино. Он не собирался задерживаться надолго — говорил, что потом остановится у друзей. При этом, по словам Максима, сестра не раз признавалась, что боится мужа. Сам же Максим с шурином почти не общался — так что полной картины у него не было.

Совсем другой образ пары складывается из слов матери Владислава, Натальи. Она описывает сына как чуткого, тактичного и отзывчивого человека, который искренне любил жену.

«Я видела, что сын был очень влюблен и души в Жене не чаял, но просила его не торопиться со свадьбой. Штамп в паспорте всегда можно поставить», — рассказала она.

По ее мнению, Евгения была девушкой с характером — боевой, любила признание и похвалу, а в быту могла проявлять меркантильность.

Сейчас суд пытается собрать из противоречивых показаний хоть сколько‑нибудь цельную картину. Для родственников это не просто формальность: для матери Владислава процесс — шанс сохранить доброе имя сына, а для семьи Евгении — возможность услышать официальную оценку того, что случилось в ту роковую ночь. И пока суд идет, трагедия продолжает жить не только в памяти близких, но и в протоколах заседаний, где каждая деталь, каждое слово может стать штрихом к портрету двух людей, чья история оборвалась слишком рано и слишком страшно.