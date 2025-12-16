Зара, Диана Гурцкая, Олеся Судзиловская и другие: в Москве вручили первую премию "Лицо Нации. Мама"

В театральном центре "На Плющихе" прошла торжественная церемония награждения победительниц первой всероссийской премии "Лицо Нации. Мама". Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, собрал матерей со всей страны.

На участие в премии поступило более 3200 заявок из 89 регионов России. Эксперты выбрали 16 лауреаток в различных номинациях, отметив их личные истории, силу и преданность семье. Среди победительниц — певицы Зара и Диана Гурцкая, актриса Олеся Судзиловская, телеведущая Алла Крутая и другие известные женщины.

Церемонию открыли заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Они поздравили всех матерей, подчеркнув их ключевую роль в обществе. Ведущими вечера выступили Юлия Барановская и Максим Привалов.

Мероприятие украсили музыкальные выступления. Для гостей пели Диана Гурцкая, Зара, Светлана Лазарева и другие артисты. Также был представлен документальный фильм "Ни дня без мамы", посвященный материнскому труду.

По словам организаторов, премия создана для того, чтобы рассказать о настоящих героинях, чья ежедневная любовь и забота формируют будущее страны.