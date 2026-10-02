Запоздалая реакция: в Госдуме потребовали разобраться со стрельбой в доме Джигана и Самойловой

Полиция приступила к проверке обстоятельств стрельбы в доме рэпера Джигана лишь в сентябре — спустя время после того, как история попала в медиаполе. Столь позднее начало разбирательства вызвало серьезную обеспокоенность у депутата Нины Останиной.

В своем обращении к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву она прямо указала на проблему: подобная задержка ставит под сомнение, насколько оперативно подразделения МВД реагируют на происшествия, угрожающие жизни и здоровью людей.

Особую тревогу парламентария вызвал тот факт, что освобождение детей Джигана и Оксаны Самойловой и персонала, работающего в доме, происходило фактически в частном порядке. К ситуации пришлось подключать бывших сотрудников спецназа, которых вызвали друзья семьи. По мнению Останиной, это наглядно демонстрирует сбой в работе официальных механизмов реагирования.

В письме главе МВД депутат попросила дать четкую оценку действиям или, напротив, бездействию подмосковной полиции. Кроме того, она настаивает на проверке законности владения Джиганом оружием. Также Останина обратить внимание и на Оксану Самойлову. Останина требует проверить ее на предмет наличия признаков преступления по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Отдельное внимание депутат просит уделить работе органов опеки и попечительства, а также руководству образовательных учреждений, где учатся дети пары. Соответствующее обращение направлено и в адрес Генерального прокурора: Останина считает принципиально важным проанализировать, насколько эффективно эти структуры выполняли свои обязанности в данной ситуации.

По материалам RTVI