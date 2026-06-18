Заплаканная Тилляева обвинила Хилькевич в манипуляциях на шоу «Ставка на любовь»

Тилляева заявила, что разочаровалась в поведении участников. По ее мнению, за внешним дружелюбием скрывается постоянное обсуждение друг друга за спиной. Особое возмущение у нее вызвали действия Хилькевич, которые она назвала манипуляцией.

«Со стороны кажется, будто мы все дружим. Но каждый, возвращаясь в свою комнату, говорит об остальных гадости за спиной. Я считаю, что ты, Аня, манипулировала мной ради того, чтобы убрать Женю Ершова. Ты подходила к каждому и говорила то, что он хочет слышать. Я теперь не знаю, как находиться на этой вилле, когда весь коллектив настроен против нас», — заявила Мариам.

Анна Хилькевич категорически отвергла обвинения и в свою очередь обвинила Тилляеву в том, что та пытается переложить ответственность.

«Манипуляции весь день исходили именно с твоей стороны. Ты ходила и подговаривала всех против меня. Разве этого не было? Было. Я просто дала ей понять: мы могли бы стать подругами, но теперь этого не случится, потому что выбор, сделанный в определенных ситуациях, всегда имеет последствия», — ответила Хилькевич.

Конфликт между участницами стал центральной темой нового выпуска шоу. В этом сезоне «Ставки на любовь» также участвуют Михаил и Ксения Стогниенко, Марат Башаров с Асей Борисовой, Юлианна Бухольц и Дмитрий Щебет, а также другие пары.

Ранее в проекте уже были скандалы, в том числе между Евгением Ершовым и Анной Хилькевич. Сама Анна признавалась, что ей тяжело находиться рядом с некоторыми участниками. В новом выпуске, судя по всему, накал страстей достигнет нового уровня.