Заплаканная Любятинка о Мамаевой: «Очень тяжелый человек, агрессивная»

Одним из самых эмоциональных моментов стал конфликт между женой футболиста Павла Мамаева Надеждой и блогером-певицей Любовью Сидоркиной, известной как Любятинка.

После общения с Надеждой Мамаевой уроженка Северска не сдержалась и расплакалась. По словам Любятинки, супруга известного спортсмена вела себя настолько напористо, что выдержать это было практически невозможно.

«Я и так нахожусь в раздрае, а Надя, выпучив глаза, начинает закидывать меня какими-то нелогичными фактами. Для меня она, конечно, мега тяжёлый человек. Она свои мысли излагает агрессивно, не принимая никакие контраргументы, реагируя на всё супер остро. Мне тяжело просто от натиска», — призналась Любятинка после съемок .

Этот эпизод станет одним из центральных в предстоящем выпуске. Напряжение на проекте и без того зашкаливает — участники разделены на «светлых» и «темных», и каждый пытается вычислить соперников, не раскрывая собственной роли. В таких условиях любое неосторожное слово может стать поводом для конфликта.

Впрочем, Надежда Мамаева не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своей манеры общения. Еще осенью 2025 года, во время участия в другом реалити-шоу, зрители обсуждали ее резкость и излишнюю эмоциональность.

Тогда сама Надежда объясняла это усталостью и напряженным графиком съемок, признавая, что в пылу спора может сказать лишнее. Показательно, что в отношениях с мужем, как утверждает сама блогер, они быстро находят общий язык и мирятся после размолвок.

Стоит отметить, что сама Любятинка, которая начинала свой путь как блогер из закрытого города Северска, а позже заявила о себе в музыке, не новичок в реалити-форматах. Однако, по ее собственному признанию, «Мастер игры» стал для нее серьезным испытанием:

«Я думала, что в целом готова ко всему, но даже сам состав участников... Это настоящие акулы, очень прокачанные люди. Мне было тяжело. Все мои шуточки, хихоньки-хахоньки в один момент куда-то распылились».

Но одними слезами Любятинки дело не ограничится. Как сообщают организаторы проекта, в новом выпуске также экстрасенс Влад Череватый затронет самые сокровенные струны души блогера Жени Кривцовой, что тоже приведет к слезам.

А непримиримый конфликт Полины Дибровой и Михаила Терехина, судя по анонсам, втянет в ссору уже весь коллектив. Кроме того, в игре появится новый участник, и пока непонятно, на чьей он стороне.

Надежда Мамаева — предпринимательница и блогер, супруга известного футболиста Павла Мамаева. Их роман начался после развода Павла с первой женой Аланой, от брака с которой у футболиста есть дочь. Сейчас у Павла и Надежды двое общих сыновей. Периодически отношения пары становятся предметом обсуждения в СМИ и соцсетях.

Любовь Сидоркина (Любятинка) — певица и блогер из Северска Томской области. Набирать популярность начала в социальных сетях, позже занялась музыкальной карьерой. «Мастер игры» — не первый ее опыт участия в реалити-шоу, но, по словам самой блогерши, этот проект оказался для нее наиболее сложным психологически.