Занявший 13 место на Гран-при Гном Гномыч бился со взрослыми фигуристами

Фигурист Александр Плющенко (Гном Гномыч), выступающий за Азербайджан и являющийся сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, занял 13-е место на юниорском этапе серии Гран-при ISU, прошедшем в Анкаре.

В произвольной программе Плющенко-младший набрал 114,53 балла, а итоговая сумма за две программы составила 171,65 баллов.

Как Александр Плющенко выступил за Азербайджан

Победителем турнира стал японский фигурист Дайя Эбихара, набравший 216,66 баллов. Этап в Анкаре стал дебютом фигуриста после смены спортивного гражданства. В мае текущего года источники РИА Новости сообщили, что Плющенко-младший будет выступать за команду Азербайджана, позже эту информацию подтвердил его отец — Евгений Плющенко.

Почему Гном Гномыч может повторить успех отца

Как пишет автор РИА Новости Дмитрий Ходоровский, на юниорском этапе Гран-при в Анкаре Александру Плющенко пришлось действительно бороться с участниками, которые по юниорским меркам можно было бы назвать «взрослыми дядями». Большинство спортсменов старше его на три-четыре года, а некоторые даже на шесть. В юниорской категории такая разница в возрасте ощущается очень сильно.

Дмитрий Ходоровский пишет, что наблюдал выступления папы Александра в 13-летнем возрасте, и когда смотрел на прокат молодого Плющенко в Анкаре, понял: «Это действительно Плющенко».

Нельзя не отметить хороший конек, а также вращения — над которыми Евгений Плющенко трудился всю карьеру, уже сейчас получаются у его сына.

Конечно, на выступлении чувствовалось волнение молодого спортсмена: именно из-за него в короткой программе двойной аксель закончился степ-аутом, а каскад с тройным флипом — недокрутом на полоборота на тройном тулупе, резюмировал Дмитрий Ходоровский.