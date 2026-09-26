Зал десять минут аплодировал стоя: в Якутии почтили память Сергея Соседова во время конкурса красоты

Поездка Сергея Соседова в Якутию должна была стать частью привычной для него творческой рутины: музыкальный критик прилетел в Нерюнгри в начале недели, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Для участников и организаторов его имя значило многое — авторитет Соседова, его острый взгляд и умение подмечать детали обещали сделать состязание по-настоящему значимым событием.

Но судьба распорядилась иначе. Трагедия случилась в отеле: Сергей упал на лестнице и получил тяжелую травму головы. Медики сделали все возможное, но спасти критика не удалось. Официальной причиной смерти назвали перелом основания черепа и кровоизлияние. Жизнь 58‑летнего Соседова оборвалась 23 сентября, оставив после себя не только профессиональную пустоту, но и личную боль у тех, кто его знал.

Организаторы приняли решение не отменять конкурс, а превратить его в акт памяти. Виктор Беззубов, продюсер мероприятия, рассказал, что программа сознательно стала сдержаннее и глубже: большую часть развлекательных номеров убрали, сделав акцент на самих конкурсах и модных показах.

Перед стартом события в зале объявили минуту молчания. На экранах появилась фотография Сергея, звучали стихи — так участники и гости попытались выразить то, что словами передать почти невозможно.

Финал получился особенно пронзительным. Все конкурсантки и конкурсанты вышли на сцену, а зал поднялся и десять минут аплодировал — без криков, без лишних слов, просто в знак уважения и благодарности человеку, который должен был их судить.

«Просто овации были», — рассказал Беззубов в беседе с «АиФ».

Эта история — не просто хроника внезапной утраты. Это свидетельство того, как профессиональное сообщество умеет хранить память: не громкими заявлениями, а искренними поступками, вниманием к деталям и уважением к тому вкладу, который успел сделать человек за свою жизнь.