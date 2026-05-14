«Закодировал меня сегодня от курения»: Киркоров рассказал о способностях 80-летнего Петросяна

Тридцатого апреля поп-королю Филиппу Киркорову исполнилось 59 лет. На днях певец закатил пышную вечеринку в честь этого события. Торжество прошло в ресторане, а сам артист охарактеризовал событие как «генеральную репетицию юбилея».

Первый тост в честь именинника, как сообщает kp.ru, произнес 80‑летний сатирик Евгений Петросян, который знаком с певцом практически с детства. В свое время он вместе с отцом Филиппа — Бедросом Киркоровым — выступал в ансамбле Леонида Утесова.

В ходе праздника Киркоров поделился забавной историей: оказалось, что Петросян дважды помогал ему отказаться от курения. Сатирик со свойственной ему иронией отметил, что его методы были весьма любительскими — он всего лишь пару раз взмахнул руками над именинником и дал ему установку не курить, а затем смущенно добавил, что Филипп однажды уже нарушил этот «код».

Киркоров в шутку назвал Петросяна экстрасенсом и сообщил гостям, что тот вновь закодировал его от курения в день рождения.

«Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня сегодня от курения», — поделился Киркоров с гостями.

Артист также рассказал, что после смерти отца он начал курить очень много. Тогда Евгений Ваганович тактично указал ему на необходимость бросить вредную привычку — и помог это сделать. Однако спустя время Киркоров снова сорвался.

Переосмысление пришло к артисту в момент осознания своего возраста: 59 лет никак не укладывались в его самовосприятии.

«Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно», — признался Филипп Бедросович.

Во время поздравлений от детей Киркоров даже подумывал, как это сейчас модно у блогеров, поменять цифры на праздничном торте — но вовремя остановился, решив, что это будет чересчур. Вместо этого он дал себе обещание дожить как минимум до 95 лет.

Прошлый год, по словам Киркорова, стал для него одним из самых непростых, и именно тогда он вновь вернулся к курению. Поворотным моментом послужил инцидент в аэропорту Барнаула: из‑за смены часовых поясов и усталости после гастролей артист машинально закурил прямо в здании аэропорта, ошибочно решив, что уже вышел на улицу.

История получила широкую огласку в соцсетях, и это заставило Киркорова всерьез задуматься о своем здоровье. Он признал ошибку, извинился и принял окончательное решение отказаться от сигарет. Евгений Ваганович вновь оказал ему поддержку в этом процессе — и теперь, как заверил певец, он действительно бросил курить.