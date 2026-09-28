Захарова потребовала отмены концертов Канье Уэста в России: «Не извинился»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резким заявлением, что американский рэпер Канье Уэст не должен выступать ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Причиной она назвала его песни, прославляющие Адольфа Гитлера.

Захарова напомнила, что 8 мая 2025 года Уэст выпустил композицию Heil Hitler, в которой звучит нацистское приветствие и использована запись речи Гитлера. По словам дипломата, рэпер позже извинился, но только перед евреями.

«Когда я слышу, что он как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что страна потеряла 27 миллионов человек от нацизма. Захарова также рассказала, что один из блокадников Ленинграда, узнав о возможном концерте Уэста, начал задыхаться и не мог поверить в происходящее.

Концерты Канье Уэста в Петербурге были анонсированы на 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене». Билеты раскупались активно, но позже стадион заявил, что договор аренды не подписывался, и выступления на площадке состояться не могут.

Ситуация запуталась: организаторы утверждали, что шоу не отменены, а менеджмент артиста сообщал об обратном.

На фоне этого скандала турецкая компания ILS VISION включила Москву в предварительный план концертов Уэста на 2027 год — как «проект в разработке» с датой 10 июля.