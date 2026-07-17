«Загарчик липнет»: Бородина и Сердюков не сдержали чувств на пляже в Италии

Лето для Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стало по-настоящему особенным — пара не теряет времени даром и наполняет дни яркими впечатлениями. Влюбленные решили устроить себе незабываемое путешествие и выбрали для отдыха живописный остров Капри в Италии. При этом супруги не захотели разлучаться с близкими даже на отдыхе: вместе с ними в поездку отправились дети Ксении, а также дочь Николая от его прошлых отношений — Алина Акилова.
На фоне потрясающих пейзажей паре все же удалось выкроить немного времени только друг для друга. Николай поделился в соцсетях трогательным и страстным моментом: на снимке он склоняется над Ксенией, которая расслабленно лежит на шезлонге, — пара целуется, полностью погруженная в свои чувства и не замечая ничего вокруг. Кадр мужчина пометил маркером «18+», подчеркнув интимность и эмоциональность сцены.
Бородина и Сердюков на пляже. Фото: соцсети
Ксения, не скрывая удовольствия от отпуска, охотно позирует на пляже под жаркими лучами солнца. Телеведущая устроила эффектную фотосессию в сдержанном черном бикини, продемонстрировав стройную фигуру и ровный загар.
«Загарчик липнет», — лаконично и с улыбкой прокомментировала Бородина свои пляжные кадры.
Ксения Бородина в бикини. Фото: соцсети
В недавних откровениях Ксения не стала скрывать и некоторые детали их с Николаем бытовой и финансовой жизни. Так, телеведущая призналась, что ее доходы сейчас превышают заработок супруга. Кроме того, она рассказала, что после расставания с Алиной Акиловой Николай принял решение оставить квартиру матери своей дочери — этот шаг говорит о его ответственности и заботе о ребенке.
Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились летом 2025 года. Их союз считают мезальянсом. Сердюкова называют альфонсом, который живет на деньги своей состоятельной супруги.