«Загарчик липнет»: Бородина и Сердюков не сдержали чувств на пляже в Италии

Лето для Ксении Бородиной и Николая Сердюкова стало по-настоящему особенным — пара не теряет времени даром и наполняет дни яркими впечатлениями. Влюбленные решили устроить себе незабываемое путешествие и выбрали для отдыха живописный остров Капри в Италии. При этом супруги не захотели разлучаться с близкими даже на отдыхе: вместе с ними в поездку отправились дети Ксении, а также дочь Николая от его прошлых отношений — Алина Акилова.

На фоне потрясающих пейзажей паре все же удалось выкроить немного времени только друг для друга. Николай поделился в соцсетях трогательным и страстным моментом: на снимке он склоняется над Ксенией, которая расслабленно лежит на шезлонге, — пара целуется, полностью погруженная в свои чувства и не замечая ничего вокруг. Кадр мужчина пометил маркером «18+», подчеркнув интимность и эмоциональность сцены.